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Giriş Tarihi: 29.6.2021 15:07 Son Güncelleme: 29.6.2021 15:14

İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi: İstanbul'da nerelerde su kesintisi yaşanacak?

DHA
İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi: İstanbul'da nerelerde su kesintisi yaşanacak?

İSKİ, İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İSKİ'den yapılan açıklamada, Sultanbeyli'nin bütün mahalleleri, Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri, Maltepe'nin ise Büyükbakkalköy Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacağı ifade edildi.

İSKİ, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Maltepe'de toplam 16 saat su kesintisi yapılacağını açıkladı. İSKİ kesintinin yarın saat 10.00'da başlayıp perşembe saat 02.00'ye kadar süreceğini belirtti

İSKİ'den yapılan açıklamada, Sultanbeyli Baraj Yolu ve Eşref Bitlis Caddesi'ndeki isale hattı deplase bağlantılarında çalışma yapılacağı kaydedilerek Sultanbeyli'nin bütün mahalleleri, Sancaktepe'nin Osmangazi, Abdurrahman Gazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri, Maltepe'nin ise Büyükbakkalköy Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacağı ifade edildi.

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İstanbul'da 16 saatlik su kesintisi: İstanbul'da nerelerde su kesintisi yaşanacak?
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