Eski Dışişleri çalışanından FETÖ sınav sorusu itirafı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı M.M, örgütten aldığı sorularla beş yazılı sınav ve iki mülakatı kazandığını itiraf etti. M.M, KPSS, hesap uzmanlığı, gümrük müfettişliği, Rekabet Kurumu uzman yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu yazılı sınavları ile mülakatta sorulacak soru ve cevaplarını örgüt imamından aldığını itiraf etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.M, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olmak istediğini belirtti. 6 sayfalık beyanda bulunan M.M, örgütün kamu kurumlarına sızmak için sınav sorularını çalarak kendi mensuplarına verdiğini detaylarıyla anlattı. Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ davası dosyasına da giren ifadeye göre M.M, örgüte ait dershanede üniversite sınavına hazırlandı. Örgüte ait dershanede tanıştığı öğretmen aracılığıyla FETÖ'nün öğrenci evlerine gitmeye başlayan M.M, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. FETÖ'nün öğrenci evlerinde örgütsel faaliyetlere katılan M.M, mezun olacağı yıl, Akın kod isimli mahrem imamın yönlendirmesiyle Cevizlidere'deki "çalışma evinde" kalmaya başladı.

Söz konusu olan örgüt abisi, M.M'nin de aralarında bulunduğu bir grup öğrenciye, daha sonra bir kısmının iptal edildiği 2010 KPSS soru ve cevaplarını, sınavdan bir hafta önce verdi. Bu şekilde 90 puan aldığını ifade eden M.M, kariyer memurluk atamaları için bakanlıkların sınavlarını bekledi. Örgütün yönlendirmesiyle 2011'de gümrük müfettişliği sınavına hazırlanan M.M, sınav öncesinde Akın kod isimli mahrem imamın cevap şıkları işaretli soruların kendisine getirdiğini belirtti. Mülakat sınavından 3-4 gün önce Akın'ın, A4 çıktısı şeklinde yaklaşık 50 soru getirdiğini ve bu sorulardan mülakat sınavında çıkacağını söylediğini kaydetti. Sorulara çalıştığını, Mülakat sınavına girdiğinde sorulan sorularla gelen soruların aynı olduğunu fark ettiğini ve bu şekilde sınavı kazandığını beyan etti. Öveçler 2. Caddedeki örgüte ait evde yemin karşılığında kendisine soruların verildiğini ifade M.M, "İsmini hatırlamadığım ancak gümrük müfettişliği sınavında birinci olan şahısla evde bulunduğumuz sırada, sınava birkaç gün kala Akın eve gelerek A4 çıktısı şeklinde klasik sınav sorularını bize verdi. Soruları vermeden önce bize abdest aldırdı ve yemin ettirirdi. Bize verilen sorularla sınavda çıkan soruların bire bir aynı olduğunu gördüm" dedi.

SORULAR BİREBİR AYNIYMIŞ



Aynı yıl Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı sınavına girmesi için örgütten talimat aldığını, bu sınava bir hafta kalan Akın'ın yine doğru şıkları işaretli soruları yemin karşılığında kendisine ulaştırdığını belirten M.M, "Bana verilen sorularla sınavda çıkan soruların bire bir aynı olduğunu fark ettim ve bu şekilde sınavı kazandım. Mülakat sınavından 3-4 gün önce Akın A4 çıktısı şeklinde yaklaşık 50 soru getirdi ve bu sorulardan mülakat sınavında çıkacağını söyledi. Sorulara çalıştım. Mülakat sınavına girdiğimde bana sorulan sorularla gelen soruların aynı olduğunu fark ettim ve bu şekilde sınavı kazandım. Maliye Bakanlığına atamam yapılacağı sırada Akın yine bana yemin ettirdikten sonra 2011 yılı Rekabet Kurulu klasik sınav sorularını, sınavdan 2-3 gün önce bana verdi. Bu şekilde cevaplayarak sınavı kazandım. Daha sonra Akın bana mülakat sınavında sorulacak soruları da getirdi. Ben soruları aldım ancak mülakata girmedim" diye konuştu.

Maliye Bakanlığına atandıktan sonra Akın üzerinden örgütle irtibatının devam ettiğini, ancak kendisine bakanlıktaki FETÖ yapılanması hakkında bilgi verilmediğini belirten M.M, "MİT'e girme ihtimalimden dolayı Maliye Bakanlığındaki yapılanma ile ilgili bilgi verilmedi." Dedi. M.M, Maliye Bakanlığındaki statülerinin değiştirilmesi nedeniyle Dışişleri İşleri Bakanlığı sınavına girmeye karar verdiğini anlattı. Akın aracılığıyla tanıştığı Ahmet Baransu ile Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu için Sayıştay'da görevli Bülent isimli şahısla irtibata geçtiklerini kaydeden M.M, bu kişinin yönlendirmesiyle örgüt evinde sınava hazırlanmaya başladıklarını söyledi. Test sınavından birkaç gün önce Baransu'nun A4 kağıdına cevap şıkları işaretli sınav sorularını getirdiğini kaydeden M.M, "Sınava girdiğimde bize getirilen sorularla sınavda çıkan soruların bire bir aynıydı. Test sınavı soruları akademik düzeyde çok zordu. Sınav öncesinde görmeyen bir kişinin sınavı kazanma şansı yoktu. Test sınavını kazandıktan sonra Ahmet Baransu bizlere klasik sınav sorularını getirdi. Bu sorulara istinaden kompozisyonları yazdık. Klasik sınavda silinebilir tükenmez kalem kullanmamızı istedi. Nedenini sorduğumuzda sınav sonrasında, yanlış olan kompozisyonları düzeltmek için bize dağıtacaklarını söyledi. Kompozisyonları, Ahmet Baransu götürdü. Birkaç gün sonra kompozisyonları, üzerinde kırmızı kalemle işaretleme yapılmış halde bize getirdi" dedi.

SİLİNEBİLİR KALEMLE SINAV KAĞIDINDA DEĞİŞİKLİK YAPMIŞLAR



Baransu'nun isteği üzerine, sınav kağıtların sol üst köşesine silinebilir tükenmez kalem ile nokta ile işaret koyduklarını ve hataları düzelttikten sonra sınav kağıtlarını Baransu'ya geri verdiklerini kaydeden M.M, "Bundaki amaç da isimlerin kapalı olmasından dolayı kendi yandaşlarına sınavı kazandırmaktı." ifadelerini kullandı. FETÖ'nün önceden verdiği sorularla sınavı bu aşamasını da geçtiğini, ardından Baransu'nun mülakatta sorulması beklenen yaklaşık 150 soruyu kendisine verdiğini belirten M.M, şöyle devam etti: "Bu soruları ezberledik. Ahmet Baransu, mülakattan 4 gün önce bizi Kurtuluş'taki bir eve götürdü. Lacivert takım, beyaz gömlek ve kırmızı kravat şeklinde giyinmemizi söyledi. Evin salonu ortadan perdeyle kapatılmış vaziyetteydi. Perdenin arkasında, sonradan öğrendiğim kadarıyla Dışişleri Bakanlığında İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Ali Fındık, daire müdürleri Hüseyin Doğan ve Cevahir Akdemir isimli şahıslar bana sorular sordu, ben de cevapladım. Bu esnada salondaki bir kamera da beni çekmekte idi. Daha sonra mülakat sınavı için bakanlığa gittiğimde Mehmet Demirbaş isimli çalışan, beni bir odaya götürdü. Burada mülakat yaptı, iyi olduğumu söyleyerek beni mülakat yapılan yere yönlendirdi. Mülakata girdim ve beni çalıştırdıkları gibi aynı sorular gelmesi üzerine soruları doğru cevaplayarak mülakatı geçtim."

KATALOG EVLİLİK YAPANLARI DA DEŞİFRE ETTİ



Dışişleri Bakanlığında göreve başladıktan sonra Numan kod isimli örgüt abisinin kendisini Balgat'ta eşyalı bir eve yerleştirdiğini, bu kişinin telefonuna ByLock yüklediğini belirten M.M, bir süre bu program üzerinden iletişim kurduklarını söyledi. M.M, sözde 17/25 Aralık operasyonlarının ardından Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme birimine atandığını kaydetti. O dönem hükümete yönelik kara propaganda yapmak için örgütün talimatıyla sahte Twitter hesapları açtıklarını söyleyen M.M, ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaptığı süre boyunca tanıdığı örgüt mensubu 15 kişinin isimlerini itiraf etti. M.M, bu isimlerden örgütün talimatı doğrultusunda katalog evlilik yapanları da deşifre etti.