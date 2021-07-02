Son dakika: MKE Anonim Şirketi kurulmasını içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

MKE AŞ hizmetlerinin gerektirdiği görevler, İş Kanunu'na tabi personel eliyle yürütülecek. Şirket, faaliyet alanıyla ilgili konularda geçici veya sürekli olarak yerli ve yabancı uyruklu personel istihdam edebilecek. Şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları; satış, kiralama, işletme hakkının devri veya sair tasarruflar yoluyla yerli veya yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilemeyecek.

MKE AŞ ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası MKE AŞ'ye ait olan iştirakler, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine tabi olmayacak. MKE AŞ'nin faaliyet alanı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetler, gümrük vergisinden muaf tutulacak.