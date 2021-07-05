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Giriş Tarihi: 5.7.2021 15:27 Son Güncelleme: 5.7.2021 15:33

Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda flaş gelişme: İddianame kabul edildi...

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda flaş gelişme: İddianame kabul edildi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak açıkladığı ‘Bataklık’ operasyonu olarak bilinen soruşturmaya ilişkin 73 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak açıkladığı 'Bataklık' operasyonu olarak bilinen soruşturmaya ilişkin 73 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede uyuşturucu baronu Nejat Daş, Çetin Gören, Halil Arslantaş, Cemal Deniz Şahan, Handan Kaymaz, Perry James Young ve Uğur Bülent Göçer hakkında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 360 yıldan 840 yıla kadar hapis cezası ile 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda flaş gelişme: İddianame kabul edildi...
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