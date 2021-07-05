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Giriş Tarihi: 5.7.2021 13:52 Son Güncelleme: 5.7.2021 13:52

Son dakika | Kabine toplantısı kararları geliyor: Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?

SABAH İNTERNET
Son dakika | Kabine toplantısı kararları geliyor: Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?

Bayram tatilinin 15 Temmuz ile birleştirilmesi konusunda kritik karar bugün. Edinilen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanlığı kabinesi kritik gündem maddeleriyle bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor. Planlarını kabine toplantısından çıkacak kararlara göre yapacak olan milyonlarca vatandaşın beklediği kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında canlı yayında açıklaması bekleniyor. Peki Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile bayram tatilinin birleştirilmesi suretiyle 11 günlük tatile onay çıkacak mı? İşte detaylar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesini topluyor ve Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? sorusu bugün cevabını buluyor. Ankara'dan edinilen son dakika bilgilerine göre tatil başta olmak üzere Bakanlar Kurulunun masasında önemli başlıklar yer alıyor. Bayram tatilinin kaç gün olacağı, Koronavirüs vakaları, aşılama durumu ve 3. hatırlatma dozu kararlarına birçok konuda ilgili bakanlardan bilgi alacak olan Başkan Erdoğan sunum ve Bakanlarla yapılacak istişareler sonucunda kararları kamuoyuna ilan edecek. İşte kabine toplantısı gündemi ve alınacak kararlara dair notlar.

Son dakika | Kabine toplantısı kararları geliyor: Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Tatil ve bayram ziyareti planlarını yapmak için Kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı son dakika kararlarını bekleyen milyonlarca vatandaş için geri sayım bitti. Bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı kabinesinden çıkacak kararlar ile Bayram tatilinin resmi tatil olan 15 Temmuz ile birleştirilerek 11 günlük bir blok tatil ilan edilip edilmeyeceği belli olacak.

Son dakika | Kabine toplantısı kararları geliyor: Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?

15 TEMMUZ İLE BİRLEŞİRSE 11 GÜNE TAMAMLANACAK

Temmuz ayının 19'unda öğleden sonra başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı tatilinin hemen öncesindeki yarım gün ve 15 Temmuz'un sonrasındaki 2 gün ile birleştirilerek 11 günlük bir tatil olması yönündeki meraka ilişkin kararlar bugün netleşecek.

Son dakika | Kabine toplantısı kararları geliyor: Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?

TURİZM İÇİN DE İLAÇ OLABİLİR

Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendirilecek.

Son dakika | Kabine toplantısı kararları geliyor: Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?

BAŞKAN ERDOĞAN KARARLARI AÇIKLAYACAK

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor.

Son dakika | Kabine toplantısı kararları geliyor: Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ayrıca uzun süredir dünyayı esir alan Koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.

Son dakika | Kabine toplantısı kararları geliyor: Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?

KABİNEDE GÜNDEM YOĞUN

Öte yandan edinilen son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında koronavirüsle mücadelede devam eden aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Son dakika | Kabine toplantısı kararları geliyor: Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?

DİĞER BAŞLIKLAR

İşte Bakanlar Kurulunda değerlendirilecek ve karar bağlanacak masadaki konular ve kabine toplantısında karar alınması muhtemel başlıklar;

Son dakika | Kabine toplantısı kararları geliyor: Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?

Kurban bayramı tatiline ilişkin kararlar

Koronavirüs mücadelesinde 3. doz aşılama ve bu programın vaka sayılarına etkisi.

Yerli aşı çalışmaları,

Son dakika | Kabine toplantısı kararları geliyor: Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?

Turizm sezonuna ilişkin beklenti ve adımlar,

Güvenlik, terörle mücadele,

Dış politika

Son dakika | Kabine toplantısı kararları geliyor: Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?

Turizm sezonuna ilişkin beklenti ve adımlar,

Güvenlik, terörle mücadele,

Dış politika

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Son dakika | Kabine toplantısı kararları geliyor: Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?
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