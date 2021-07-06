Son dakika: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Bombalı eylem planında olan DEAŞ’lı tutuklandı

Son dakika... Adana'da bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist İrfan Ç. mezarlıkta yakalandı. MİT ile polisin ortak yürüttüğü operasyonda İrfan Ç.'nin örgütün üst düzey yöneticilerine irtibata geçerek bombalı eylem hazırlığında olduğunu belirttiği ortaya çıktı. Ayrıca İrfan Ç.'nin mesajlarında Türkiye'den "İslam devletinin vilayeti" diye bahsetmesi dikkat çekti. Yakalanma anı saniye saniye görüntülenen İrfan Ç. tutuklandı.
MİT İLE ORTAKLAŞA OPERASYON
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından 'Kiremithane' grubundan ayrılan Ebu-Ahmet kod adlı İrfan Ç.'nin (41), yeniden örgütlenme faaliyeti yürüttüğünü tespit etti. TEM ekipleri, yaklaşık bir ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldığı İrfan Ç.'nin, silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğunu belirledi.
TÜRKİYE VİLAYETİ
TEM polisi, önceki gün harekete geçerek İrfan Ç.'yi Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda dijital dökümanlar ele geçirildi. Emniyete götürülen İrfan Ç.'nin, cep telefonunda yapılan incelemede örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu tespit edildi. Örgütün sözde Türkiye sorumlusuna ulaşmaya çalıştığı belirlenen İrfan Ç.'nin, "İslam devletinin Türkiye vilayetinde görev yapıyorum. Birçok kardeşim benimle birlikte çalışma yürütüyor. Bize talimat verin, belirlenen noktalarda eyleme geçelim" dediği iddia edildi.
ÖRGÜTE ELEMAN TEMİN ETMİŞ
Öte yandan İrfan Ç.'nin, örgüt adına Suriye'deki çatışma bölgelerine eleman temini faaliyetinde bulunduğu ve 2015'te düzenlenen bir operasyonda gözaltına alınıp tutuklandığı öğrenildi. İrfan Ç.'nin 2019'da cezaevinden çıktığı ve örgüte eleman kazandırma faaliyetine devam ettiği tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.