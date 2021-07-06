Son dakika: MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Bombalı eylem planında olan DEAŞ’lı tutuklandı

Son dakika... Adana'da bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı terörist İrfan Ç. mezarlıkta yakalandı. MİT ile polisin ortak yürüttüğü operasyonda İrfan Ç.'nin örgütün üst düzey yöneticilerine irtibata geçerek bombalı eylem hazırlığında olduğunu belirttiği ortaya çıktı. Ayrıca İrfan Ç.'nin mesajlarında Türkiye'den "İslam devletinin vilayeti" diye bahsetmesi dikkat çekti. Yakalanma anı saniye saniye görüntülenen İrfan Ç. tutuklandı.