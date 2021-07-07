Son dakika: Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye 70 Brezilya reali ile gelmiş

'BORÇLARI NASIL ÖDEYECEKSİN?' SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Öte yandan Aydın'ın sorgulamasına dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Mehmet Aydın'ın, borcu bulunan kişilerle ilgili 2018 yılında Bursa'da yerel bir televizyon kanalına yaptığı röportajda, mağdurlarla yaptığı anlaşmalar gereği, iflas ettiği ya da sistemin kapatılması durumunda, Türkiye'de kurduğu 200 milyonluk tesisleri teminat olarak gösterdiğini söylediği ortaya çıktı. El konulan mal varlığı ile borçlarını nasıl ödeyeceği sorulan Aydın'ın, kaçamak cevaplar verdiği, nakit parası olup olmadığını ise yanıtsız bıraktığı öğrenildi.