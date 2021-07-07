Son dakika: Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye 70 Brezilya reali ile gelmiş

Binlerce kişiyi dolandırıp firar eden Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, geçen haftalarda çektiği video ile teslim olmak istediğini aktarmıştı. Bunun ardından oluşturulan özel bir ekip Brezilya'ya giderek Tosuncuk'u teslim alıp Türkiye'ye getirmişti.
TUTUKLANARAK MALTEPE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ülkeye iner inmez gözaltına alınan Mehmet Aydın Emniyete götürülerek sorguya alındı. Bugün, tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mehmet Aydın, hakimlikteki sorgusunun ardından 'Suç işleme amacıyla örgüt kurma', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne cezaevine gönderildi.
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! Tosuncuk tutuklandı! Detaylar A Haber'de... | Video
'BORÇLARI NASIL ÖDEYECEKSİN?' SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP
Öte yandan Aydın'ın sorgulamasına dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Mehmet Aydın'ın, borcu bulunan kişilerle ilgili 2018 yılında Bursa'da yerel bir televizyon kanalına yaptığı röportajda, mağdurlarla yaptığı anlaşmalar gereği, iflas ettiği ya da sistemin kapatılması durumunda, Türkiye'de kurduğu 200 milyonluk tesisleri teminat olarak gösterdiğini söylediği ortaya çıktı. El konulan mal varlığı ile borçlarını nasıl ödeyeceği sorulan Aydın'ın, kaçamak cevaplar verdiği, nakit parası olup olmadığını ise yanıtsız bıraktığı öğrenildi.
70 BREZİLYA REALİ İLE TÜRKİYE'YE GELDİ
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, ilk olarak Türkiye'den Arjantin'e, oradan da Uruguay'a geçip, burada inşaat şirketi kurduğu belirlendi. Kurduğu şirkete bir süre sonra Uruguay devleti tarafından el konulunca, Brezilya'ya giden Mehmet Aydın'ın, burada da bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye teslim olduğu tespit edildi. Teslim olduğunda Tosuncuk'un cebinde, 120 liraya karşılık gelen 70 Brezilya Reali nakit para bulunduğu öğrenildi.
"KRİPTO PARALARI HARCADIM"
Nisan 2018'de Balıkesir'de kendisine ait bir depoya polis ekiplerince düzenlenen baskında yüzlerce bilgisayarın bulunduğunu soran Mali Şube polisine Mehmet Aydın'ın, Bitcoin tarlası olarak kullanılan adresle ilgili bilgisi olmadığını söylediği bilgisi edinildi. "Hesaplarından saklı yazı para var mı" şeklindeki soruya da Aydın'ın "Vardı ancak mal varlığıma el konulunca harcadım" dediği öğrenildi.