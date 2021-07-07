Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! Kriterler belirlendi

KOMİSYON KURULMASI VE GÖREVLERİ

Yeni merkezlerin açılması, faaliyette olanların uygunluğu ve verimliliğinin değerlendirilmesi, geçici olarak durdurulması veya kapatılması için tavsiye niteliğinde gerekçeli rapor hazırlanması, koordinatör çocuk kalp hastalıkları merkezlerini belirlemek, bu merkezlerin faaliyet ve hizmetleriyle ilgili şikayet ve önerilerini incelemek, kalp sağlığı hizmetleri konusunda tıbbi teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak amacıyla Bakanlıkça "Çocuk Kalp Hastalıkları Merkezleri Bilimsel Çalışma ve Değerlendirme Komisyonu" oluşturulacak.

Komisyon, genel müdür veya görevlendirdiği yetkilinin başkanlığında, iki çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı, iki çocuk kardiyolojisi uzmanı, bir neonatoloji uzmanı ile bir erişkin kalp ve damar cerrahisi uzmanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşacak.

ÇOCUK KALP HASTALIKLARI MERKEZLERİ, BAKANLIKÇA VERİLEN FAALİYET İZNİYLE KURULACAK

Çocuk kalp hastalıkları merkezleri, Bakanlıkça verilen faaliyet izniyle kurulacak ve merkezlere ait faaliyet izni başvurusu, sağlık tesisi yönetimince gerekli belgelerle ilgili müdürlüğe yapılacak.

Genelgeden önce çocuk kalp sağlığı alanında tanı ve/veya tedavi hizmeti sunan sağlık tesislerinin ise bir yıl içinde bulunduğu müdürlük aracılığıyla Bakanlığa faaliyet izni için müracaat etme zorunluluğu olacak.

MERKEZLERİN DENETİM USUL VE ESASLARI

Çocuk kalp hastalıkları merkezlerinin işleyişinden ve verilen hizmetlerin genelge hükümlerine uygun olarak etkili şekilde yürütülmesinden, koordinatör uzman tabip, sağlık tesisi yönetimi ve müdürlükleri, birinci derecede ve müteselsilsen sorumlu olacak.

Müdürlük tarafından çocuk kalp hastalıkları merkezi denetimleri için bir müdürlük yetkilisi başkanlığında bir çocuk kardiyolojisi uzmanı veya bir çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanı tabibin katılımıyla bir denetim ekibi oluşturulacak.

Gerekli hallerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, neonatoloji uzmanıyla diğer çocuk yan dal uzmanlıkları da denetim ekibine dahil edilebilecek.

Çocuk kalp hastalıkları merkezleri, Bakanlıkça gerekli hallerde komisyona ve Bakanlık denetim birimlerine yaptırılacak olağan ve olağan dışı denetimler haricinde işleyişle alakalı iki yılda bir müdürlükçe olağan denetime tabi tutulacak.

Müdürlük, denetim sonuçlarını değerlendirecek ve tespit edilen sorun ve aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri alacak. Lüzumu halinde, denetim sonuçlarını raporlayacak ve Bakanlığa bildirecek.