Başkan Erdoğan: Sosyal devlet anlayışı işte budur 81 il'e çağ atlattık

2023 KRİTİK ÖNEME SAHİP



Piyasa şartlarıyla konut almayacak olan vatandaşlarımıza evsahibi olma imkanı sağlıyoruz. Yaptığımız her binayı bulunduğu şehrin iklimine, kültürüne ve coğrafi özelliklerine göre projelendiriyoruz. Böylece her projede şehirlerimizi estetiği, silüeti ve kültürel özellikleriyle yaşayan mekanlar hale getirerek geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Bu ülkede insanlara yıllardır iki anahtar yani bir ev bir araba sözü verildi. Ama bu sözler tutulmadı. Biz yönetime gelirken böyle bir söz vermedik ama yaptıklarımızla bunu kat be kat sağladık. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte buyrun eserler. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hizmetlerin devam için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum, hazır mıyız? Bu eşiği de başarıyla geçerek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına hep birlikte yürüyeceğiz."





Başkan Erdoğan Sincan'da halka hitap etti

Başkan Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüştü

Başkan Erdoğan, konuk olduğu Ürün ailesinin doğacak bebeğinin ismini verdi