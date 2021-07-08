Başkan Erdoğan: Sosyal devlet anlayışı işte budur 81 il'e çağ atlattık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da TOKİ Konutları'nın anahtar teslim töreninde konuştu. "Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum."
Başkan Erdoğan, Sincan Saraycık'ta düzenlenen TOKİ bir milyonuncu konut teslim töreninde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:
EN BÜYÜK KONUT HAMLESİ
"Bizim için milletimizden ayrı geçirdiğimiz vaktin kazası yoktur. Bunun için ilk fırsatta hemen çıktık sizlerle kucaklaşmak üzere huzurunuza geldik. Sizlerin de bizi özlediğinize inanıyorum. Bugün kollarımızı ülkemizin iki yanına açacağız. Kocaeli'nden Konya'ya Burdur'dan Kars'a kadar ülkemizin inşası tamamlanan projelerimizin resmi açılışını yapıyoruz. Kentsel dönüşümden sosyal konutlara deprem dönüşümüne kadar pek çok eseri hizmete açıyoruz. Türkiye'nin en büyük konut hamlesinin bir milyonuncu konutunun anahtarını teslim etmekten memnuniyet duyuyorum. Ecdadımız da hüküm sürdüğü her yerde imar ve inşa faaliyetini yürütmüştür. Son devletimiz cumhuriyeti binbir zorlukla kurduktan sonra kıt imkanlar ve sürekli artan ihtiyaçlar karşısında maalesef bir dönem bu hassasiyete dikkat edilememiştir.
Özellikle köyden kente göçün yoğunlaştığı 1950'den sonra ülkemiz adeta çirkin yapılaşmanın esiri olmuş şehirlerimiz gecekonduların kuşatmasına girmiştir. Ben Sincan'da bir başka yapılaşma görüyorum. 1970lerin başına geldiğimizde İstanbul ve İzmir nüfusunun yarısı Ankara nüfusunun yüzde 60'tan fazlası gecekondularda yaşayan insanlardan oluşuyordu. Burada suçlu başını sokacak ev derdine düşen vatandaşımız değildir.
SUÇLU DEVRİN YÖNETİCİLERİ
Suçlu gerekli imar düzenlemelerin yapmayan, altyapıyı kurmayan, vatandaşa öncülük etmeyen devrin yöneticileridir. Ülkenin en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığı bir dönemde ideal şehircilik örneklerini beklemiyor olsak da daha derli toplu planlı süreç elbette mümkündür. Şu Ankara'da toplu konut olarak bütün güzel eserleri biz yaptık. Avrupa'da yaklaşık bir asır önce başlayan sosyal konut projelerinin insanı kuşatan özelliklere sahip olduğu söylenemez. Bizim ecdadımız bu meseleyi insan merkezli mahalle dokusuyla çözmüştür. Şehir nüfusunda artış ülkemizde hızlı konut üretimini zorunlu hale getirmiştir. Yapı kooperatifleri yoluyla kat edilen mesafe ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmıştır. Türkiye'nin konut sorununun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde evvela hakkaniyete uygun planlamaya geçtik, istismarı durdurduk. 81 ilimize çağ atlattık. 'Tek tip, sıradanlaşmış uygulamaları kabul etmiyoruz' dedik. Kentsel dönüşüm uygulamalarıyla milletimizin ihtiyaçlarını gözeten çözümler getirdik. Kentsel dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla birlikte tasarlayarak yepyeni anlayışla ele aldık. Her şehrin kendi dokusunu öne çıkardık.
YATAY ŞEHİRLEŞME İSTİYOR
Erişilemeyen, hizmet götürülemeyen hiçbir kesim bırakmadık, bırakmayacağız. Sadece başını sokacak bir çatı kesintisiz su, elektrik, yol arayan milletimizi en ileri şehircilik hizmetlerine kavuşturduk. Zamanın ruhu anlayışıyla insanımızın her alanda hayat kalitesinin yükseltilmesi talebinin karşılanması için çalıştık. Bugün de milletimiz yatay şehirleşme istiyor, değer üreten çevreye saygılı şehirler istiyor. Şeffaf şehir yönetimi istiyor şehri belediye başkanıyla birlikte yönetmek istiyor. TOKİ vasıtasıyla bir milyon 100 bin konutla, öğrenci yurdu, kütüphane, cami, spor salonu ve kamu binalardan oluşan 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık. 5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya milyonlarca insanımızı güvenle çalışacakları eğitim görecekleri, spor yapacakları eserlere kavuşturduk. Bugün burada 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslimini yapacağız.
KARA ÇALMAYA ÇALIŞSALAR DA
Kimileri tutarsız eleştirilerle kara çalmaya çalışsa da TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz başardık, yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık. Birilerinin dilinden düşürmediği ancak hiçbir zaman başarmayı hayal edemeyecekleri sosyal devlet anlayışı işte budur. Elde edilen bu netice büyük başarı olmanın yanında milletimizin devletine olan itimadının en güzel ispatıdır. Son olarak 100 bin sosyal konut kampanyasını başlattık, yatay mimari esaslı yürüttüğümüz bu kampanyada şu ana kadar 12 bin sosyal konutun yapımını tamamladık.
Halen 76 bin konutun inşasına devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm konut politikalarımızın bir diğer önemli başlığıdır. 9 yılda ülkemizde kentsel dönüşüm projeleriyle 2.5 milyon konutunun dönüşümünü tamamladık. Halen 300 bin konutun dönüşümü sürüyor. 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık. Bunların 10 binini teslim ettik, 63 bininin yapımı sürüyor. Diğerleri proje aşamasındadır. TOKİ vasıtasıyla 44 ilimizde 79 tarihi kent merkezini yeniliyoruz. Türkiye genelinde bitirdiğimiz afet konutu sayısı 70 bindir.
RANT KAYGISI GÜTMEDİK
Türkiye'nin dört bir yanında devlete ait en değerli alanları herhangi bir rant kaygısı gütmeksizin vatandaşlarımızın emrine veriyoruz. Geçmişte belediyelerin sosyal tesislerin milletimize kapatıldığını hatırlarsak millet bahçelerimizin önemi daha iyi ortaya çıkacaktır. Şimdi önümüzde iki hedef var. Bir kentsel dönüşüm kapsamında acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutun 300 binini çevre bakanlığımız yapmaktadır. İki 2023 yılına kadar 81 ilimizde 340 millet bahçemizi tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmaktır. Her iki hedefimize de ulaşarak milletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Dönemimizde milletimize sadece konut sahihi yapmakla kalmadık bina ve konut niteliğini yükselttik. Konut standartları 30 yıl öncesine göre ileri seviyededir. Biz sadece dört duvar yapmıyoruz sadece betondan ibaret binalar yapmıyoruz. Biz insanımıza huzurla yaşayacağı bir yuva kazandırıyoruz.
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2023 KRİTİK ÖNEME SAHİP
Piyasa şartlarıyla konut almayacak olan vatandaşlarımıza evsahibi olma imkanı sağlıyoruz. Yaptığımız her binayı bulunduğu şehrin iklimine, kültürüne ve coğrafi özelliklerine göre projelendiriyoruz. Böylece her projede şehirlerimizi estetiği, silüeti ve kültürel özellikleriyle yaşayan mekanlar hale getirerek geçmişle geleceği buluşturuyoruz. Bu ülkede insanlara yıllardır iki anahtar yani bir ev bir araba sözü verildi. Ama bu sözler tutulmadı. Biz yönetime gelirken böyle bir söz vermedik ama yaptıklarımızla bunu kat be kat sağladık. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte buyrun eserler. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hizmetlerin devam için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum, hazır mıyız? Bu eşiği de başarıyla geçerek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına hep birlikte yürüyeceğiz."