AK Parti'den Z kuşağı atağı! Başkan Erdoğan gençlerle buluşuyor

Gençlerin sıklıkla kullandığı sosyal medyada aktif kullanılacak. Hazırlanacak kısa videolarla AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında ulaşımda sağlığa, eğitimden savunma sanayine kadar pek çok alanda yaptığı projeler anlatılacak.
AK PARTİ'NİN GENÇLERE HİZMETİ GÖZ DOLDURDU
AK Parti bugüne kadar gençlere yönelik pek çok hizmet yaptı. Seçilme yaşını 18'e indiren yine AK Parti oldu. Daha önce koğuş sistemi şeklinde olan yurtlar yerine otel konforunda yurtlar birer birer hizmete girerken, gençler gurbete gitmesin ailesinin yanında rahat rahat okusun diye üniversitesi olmayan il kalmadı.
AK Parti'nin üniversite gençliğine en büyük hediyesi ise üniversite harçlarını kaldırmak oldu. Öğrenci bursları yaklaşık 10 katına çıkarıldı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. Üniversiteye girişte uygulanan katsayı adaletsizliğine son verildi.
Gençler artık başarıları doğrultusunda istedikleri üniversiteye gidebiliyorlar. Yıllarca Türkiye'deki ayrımcılığın sembolü haline gelen başörtüsü yasağına yine AK Parti döneminde son verildi. Üniversite kapılarından kovulan, devlet dairelerine sokulmayan başörtüsü her alanda serbest hale geldi.
Genç girişimcilerin önü açıldı. Gençlerin işe girerken önlerindeki en büyük engel olan askerlikle ilgili önemli düzenleme yapıldı. Askerlik süresi 6 aya indirildi. İsteyen herkes isterse bedelli askerlik yapma imkanı getirildi.
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Gençlerin spora olan ilgisini artırmak, spor yapmasını sağlamak ve başarılı sporcular yetiştirmek için gerekli her türlü fiziki imkan sunuldu. Yapılan bu yatırımlarla uluslararası alanlarda Türk sporcular büyük başarılara imza attı.