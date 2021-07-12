AK Parti'den Z kuşağı atağı! Başkan Erdoğan gençlerle buluşuyor





AK PARTİ'NİN GENÇLERE HİZMETİ GÖZ DOLDURDU



AK Parti bugüne kadar gençlere yönelik pek çok hizmet yaptı. Seçilme yaşını 18'e indiren yine AK Parti oldu. Daha önce koğuş sistemi şeklinde olan yurtlar yerine otel konforunda yurtlar birer birer hizmete girerken, gençler gurbete gitmesin ailesinin yanında rahat rahat okusun diye üniversitesi olmayan il kalmadı.