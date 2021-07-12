Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

"Vatanımızın bekası milletimizin güvenliği uğrunda gözü ufukta eli tetikte olan Mehmetçiğimize ve polisimize buradan selamlarımı iletiyorum. Dün Srebrenitsa Katliamı için andığımız Boşnak kardeşlerimize de rahmet diliyorum. Üzerinden geçen 26 yıla rağmen vahşice katledilen 8 bin 377 kardeşimizin acısı hâlâ yüreğimizi kanatmaya devam ediyor.



Öte yandan Avrupa'dan Kanada'ya bize her seferinde özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki ayıplar da birer birer dökülüyor.

Sevgili gençler, Türkiye Gençlik Zirvesi'nin öncelikle başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Nitelikli genç ve nitelikli toplum teması altında yürütülen çalışmalar hem gençlerin hem de STK'ların niteliklerini arttırmasına katkı sağlamaktadır. "