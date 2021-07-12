Son dakika: Ünlü AVM’de skandal görüntüler! Çocuğu tekmeleyip yere savurdu

AVM'de tesadüfen bulunan bir Cumhuriyet Savcısı olaya duyarsız kalmadı ve müdahale etti. Güvenlik güçlerine haber veren savcı şüpheliyi gözaltına aldırdı. Şüpheli adam hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli olay yerindeki ilk ifadesinde çocuğun kendisine yürüyen merdivenlerde kasıtlı olarak çarptığı için çok kızdığını bu sebeple darp ettiğini söyledi. Mağdur çocuk ise saldırganın AVM içerisinde kendisini bir süre takip ettikten sonra kovaladığını yakaladıktan sonra tekmeleyip yere fırlattığını anlattı.