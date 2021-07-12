Son dakika: Ünlü AVM’de skandal görüntüler! Çocuğu tekmeleyip yere savurdu

İstanbul Bakırköydeki ünlü bir AVM de bu akşam inanılmaz anlar yaşandı. 10 yaşındaki bir çocuğun kendisine yürüyen merdivenlerde çarptığını iddia edilen adam, çocuğu kovalayıp tekmeledi, yetmezmiş gibi bir de yere savurdu.
İnanılmaz olay bu akşam saatlerinde yaşandı. AVM de bulunan Taylan. K. kendisine yürüyen merdivenlerde çarptığını iddia ettiği 10 yaşındaki A.T isimli çocuğu kovaladı. Mağdur çocuğa tekme atan Taylan K. yetmezmiş gibi bir de yere savurdu.
O anlar AVM'nin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganın küçük çocuğu tekmelediği, yere savurduğu ve yere düştükten sonra da vurdu ğu görülüyor. Bir vatandaşın ise olayı seyretmesi dikkat çekiyor.
Ünlü AVM’de skandal Çocuğu tekmeleyip yere savurdu
AVM'de tesadüfen bulunan bir Cumhuriyet Savcısı olaya duyarsız kalmadı ve müdahale etti. Güvenlik güçlerine haber veren savcı şüpheliyi gözaltına aldırdı. Şüpheli adam hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli olay yerindeki ilk ifadesinde çocuğun kendisine yürüyen merdivenlerde kasıtlı olarak çarptığı için çok kızdığını bu sebeple darp ettiğini söyledi. Mağdur çocuk ise saldırganın AVM içerisinde kendisini bir süre takip ettikten sonra kovaladığını yakaladıktan sonra tekmeleyip yere fırlattığını anlattı.