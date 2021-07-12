Video Türkiye Ünlü AVM’de skandal Çocuğu tekmeleyip yere savurdu

Ünlü AVM’de skandal Çocuğu tekmeleyip yere savurdu

Ünlü AVM’de skandal Çocuğu tekmeleyip yere savurdu
12.07.2021 | 22:20

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Bakırköy’deki ünlü bir AVM de bu akşam skandal bir olay yaşandı. Taylan K. İsimli kişi kendisine yürüyen merdivende çarptığını iddia ettiği 10 yaşındaki çocuğu tekmeleyip yere savurdu. Birde yetmezmiş gibi yerdede tekmeledi. O anlar AVM’nin güvenlik kameralarına yansıdı. Olaya şahit olan bir Cumhuriyet Savcısı‘nın talimatı üzerine şüpheli gözaltına alındı.

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