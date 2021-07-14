AB 'Koynundaki yılan' PKK'dan şikayetçi! Terör Avrupa'ya yayabilir

"Suriye'de DEAŞ ile savaşan Kürt grup YPG'ye katılan Batılı gönüllülerin bazıları aşırıcı sol ideolojik görüşlere sahiptir. AB, YPG'yi terör örgütü olarak tanımadığı için silahlı savaşçı olarak bu gruba katılan gönüllüler yabancı terörist savaşçı olarak değerlendirilmemekte ve bu nedenle birçok AB ülkesinde haklarında yasal takibat yapılmamaktadır. Birçoğunun çatışmalara katıldığını inkar etmesi, bu kişiler hakkındaki yasal takibatı daha da zorlaştırmaktadır. Cihatçı gruplara katılan Avrupalılar gibi Suriye'deki solcu ve anarşist savaşçılar, Avrupa'daki terör faaliyetlerinde kullanabilecekleri muharebe kabiliyetleri edinmekte veya bunları güçlendirmektedir."

Belgede, Fransa'da geçen yılın sonunda terör saldırısı hazırlığındaki bir gruba yönelik operasyon ve Suriye'de YPG saflarında savaşan Fransız terör grubu liderinin bu operasyonda tutuklanması örnek gösterildi.