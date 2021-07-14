Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, aslanlarımız inlerini başlarına yıktı

BAKAN SOYLU: ZANNETMEYİN Kİ SADECE O GECE YENİLDİLER

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

15 Temmuz'da sadece iktidarı ele geçirmek istemediler, bu aziz milletin hafızasını silmek istediler. İnancını ve mazisini silmek istediler. Zannetmeyin ki 15 Temmuz'u planlayanlar sadece o gece yenildiler. 15 Temmuz'da bu millete diz çökertmeye çalışanlara bu millet izin vermemiştir, bu milletin ferdi olmaktan şükran duyuyorum, onun duyuyorum, gurur duyuyorum.

"ONLAR BİZİM ARKAMIZDAKİ DAĞDIR"

110 bin yeni jandarma aldık. Başvuran, ben de jandarma olmak istiyorum diyen vatan evladı sayısı başvuran sayısı 1 milyon 400 bin evladımızdır. Allah hepsinden razı olsun. Onlar bizim arkamızdaki dağdır.

Jandarmamızın profesyonelleşme oranı bugün yüzde 80'in üzerine çıkardık. Sahil güvenliğimiz yüzde 100 profesyonel.

2020'de bunu yıllık 47 bin 763 saate çıkardık. Bu milletten çekinmezler mi? Her saldırıya yükselerek cevap veren bir millet, her saldırıya yükselerek cevap veren bir Türkiye var.