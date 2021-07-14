Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, aslanlarımız inlerini başlarına yıktı

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Manisa'da 'Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Soylu, "15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik. Aynı dönemde 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik." dedi. Soylu, Başkan Erdoğan'ın terörle mücadeledeki kararlı duruşuna ve verdiği emre vurgu yaptı, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi: Bunların inlerine gireceğiz dedi. Bizim aslanlarımız inlerini başlarına yıktı." dedi.
BAKAN SOYLU: ZANNETMEYİN Kİ SADECE O GECE YENİLDİLER
Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
15 Temmuz'da sadece iktidarı ele geçirmek istemediler, bu aziz milletin hafızasını silmek istediler. İnancını ve mazisini silmek istediler. Zannetmeyin ki 15 Temmuz'u planlayanlar sadece o gece yenildiler. 15 Temmuz'da bu millete diz çökertmeye çalışanlara bu millet izin vermemiştir, bu milletin ferdi olmaktan şükran duyuyorum, onun duyuyorum, gurur duyuyorum.
"ONLAR BİZİM ARKAMIZDAKİ DAĞDIR"
110 bin yeni jandarma aldık. Başvuran, ben de jandarma olmak istiyorum diyen vatan evladı sayısı başvuran sayısı 1 milyon 400 bin evladımızdır. Allah hepsinden razı olsun. Onlar bizim arkamızdaki dağdır.
Jandarmamızın profesyonelleşme oranı bugün yüzde 80'in üzerine çıkardık. Sahil güvenliğimiz yüzde 100 profesyonel.
2020'de bunu yıllık 47 bin 763 saate çıkardık. Bu milletten çekinmezler mi? Her saldırıya yükselerek cevap veren bir millet, her saldırıya yükselerek cevap veren bir Türkiye var.
"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMATI VERDİ: İNLERİNİ BAŞLARINA YIKTIK"
15 Temmuz'dan sonra 476 bin 116 adet terör operasyonu yaptık. Sadece PKK'ya yönelik 70 bin 471 operasyon yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi: Bunların inlerine gireceğiz dedi. Bizim aslanlarımız inlerini başlarına yıktı.
"BOĞAZLARINA ÖYLE BİR SARILDIK Kİ 24 KİŞİ KATILABİLDİ"
15 Temmuz'dan bugüne kadar ikna yoluyla 932 örgüt elemanı silah bıraktı, örgütten kaçtı ve teslim oldu. Eskiden bu hain PKK yılda 5 bin eleman katılırdı. Etrafını öyle bir sardık ki boğazlarına öyle bir sarıldık ki geçen yıl sadece 53 kişi bu yıl da 5'i yurtdışında 2'si Almanya 2'si Belçika olmak üzere 24 kişi katılabildi.
2021 yılı içinde 97 PKK eylemini, 3 DEAŞ eylemini, 1 tane de aşırı sol terör örgütü eylemini oluşmadan, kimsenin canı yanmadan engelledik.
15 Temmuz sonrasında FETÖ'ye dönük 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı gerçekleştirdik. Aynı dönemde 1523 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.
"BUNUN İÇİN ANLATIYORUM"
Yıllardır darbelerle terbiye etmek istedikleri bir ülkenin nasıl bir yük altında neyi başardığını özetlemek için anlatıyorum. Bu devleti küçümsemesinler diye anlatıyorum. Bu ülkeye dil uzatanların, ileri geri konuşup bu ülkeyi aşağılamaya çalışanların karşılarında nasıl bir dağ olduğunu göstermek için anlatıyorum.