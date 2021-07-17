Son dakika: Meteoroloji, Kurban Bayram'ı haftası için saat vererek uyardı! Güneş çarpmasına dikkat

Türkiye'de geçen haftalarda etkili olan yağışlı hava yerini sıcak havalara bıraktı. Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI
Özellikle Kurban Bayramı için verilen 9 günlük tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar tatil bölgelerine akına ederken, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden önemli bir uyarı yapıldı.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK
Kurban Bayramı süresince sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği vurgulanan açıklamada, "Arefe günü ve Kurban Bayramı süresince sorumluluk sahamız genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
BU SAAT ARALIKLARINA DİKKAT EDİN!
Açıklamanın devamında ise, "Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporunda da şu ifadelere yer verildi:
"Bu hafta sonu (17-18/072021) yurdun kuzeydoğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bayram arifesinde (19/07/2021 Pazartesi) ve bayramın birinci günü (20/07/2021 Salı) ülkemizde önemli bir yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Bayramın ikinci ve üçüncü günleri (21-22/07/2021 Çarşamba ve Perşembe) Marmara ve Karadeniz bölgelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve güney bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Bayramın dördüncü günü (23/07/2021 Cuma) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor"
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
"Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul'da 31-34 derece, Ankara'da 36-40 derece, İzmir'de 32-36 derece, Antalya'da 33-36 derece, Samsun'da 29-31 derece, Erzurum'da 30-34 derece, Diyarbakır'da 40-43 derece civarında olacağı tahmin ediliyor."