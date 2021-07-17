Son dakika: Meteoroloji, Kurban Bayram'ı haftası için saat vererek uyardı! Güneş çarpmasına dikkat

Öte yandan Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporunda da şu ifadelere yer verildi:

"Bu hafta sonu (17-18/072021) yurdun kuzeydoğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayram arifesinde (19/07/2021 Pazartesi) ve bayramın birinci günü (20/07/2021 Salı) ülkemizde önemli bir yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Bayramın ikinci ve üçüncü günleri (21-22/07/2021 Çarşamba ve Perşembe) Marmara ve Karadeniz bölgelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve güney bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bayramın dördüncü günü (23/07/2021 Cuma) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor"