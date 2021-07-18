Tarihi Yarımada'nın gasp failleri yakalandı! “276 güvenlik kamerası tek tek incelendi”

İstanbul'un en turistik merkezlerinden biri olan Fatih tarihi yarımadasında, Türkmenistan uyruklu bir grup yüklü miktarda para taşıdığını tespit ettikleri iki kişiye farklı tarihlerde gasp girişiminde bulunmuş ancak başarısız olsalar da ortaya çıkan görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. O görüntülerin ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı Vidinli Tevfik Paşa Caddesi ve Aksaray Meydanı'ndaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

YÜZLERCE SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ



276 güvenlik kamerasını yaklaşık 450 saat boyunca saniye saniye izlemeye alan Fatih Emniyeti, gasp girişiminde bulunan şüphelilerden birinin Şirinevler'de bulunan bir adreste ikamet ettiğini belirledi.

Şüphelinin Şirinevler'deki adresine baskın düzenleyen polis, şüphelinin ev arkadaşlarının ifadelerinden yola çıkarak 6 ilçede yer alan 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın sonucunda yakalanan Türkmenistan uyruklu I.J., F.Ç. ve U.S. isimli şüpheliler, Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.