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Giriş Tarihi: 19.7.2021 19:43 Son Güncelleme: 19.7.2021 20:04

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki doz aşısını yaptıranların sayısının 20 milyonu geçtiğini duyurdu.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33'üne karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

EN AZ BİR DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 39 MİLYONU GEÇTİ

Bakan Koca, paylaşımının devamında, "En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %63'üne karşılık geliyor." dedi.

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti | Video

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Son dakika: Bakan Koca duyurdu! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti
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