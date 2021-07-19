Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33'üne karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

EN AZ BİR DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 39 MİLYONU GEÇTİ

Bakan Koca, paylaşımının devamında, "En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %63'üne karşılık geliyor." dedi.

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti | Video