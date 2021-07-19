Video Haber Son dakika: Bakan Koca duyurdu! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti | Video

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti | Video

Son dakika: Bakan Koca duyurdu! İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti | Video
19.07.2021 | 20:03

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Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki doz aşısını yaptıranların sayısının 20 milyonu geçtiğini duyurdu.

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