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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Darbecilerin telsiz kayıtları buz gibi gerçek

İLKER TURAK İLKER TURAK
Darbecilerin telsiz kayıtları buz gibi gerçek
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden havalanarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığı ile TÜRKSAT'ı bombalayan pilotlar ile onları kuleden yönlendiren darbeciler, mahkemede telsiz kayıtlarının montaj olduğunu öne sürmüştü. Mahkemenin talebi üzerine telsiz görüşme kayıtları incelendi. Akıncı Üssü davasının gerekçeli kararında yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda, Kontrol Kulesi ile darbeci pilotların telsiz görüşmelerinin yer aldığı "duman ses kayıt" sistemindeki 7 bin 678 ses dosyası tetkik edildiği ve montaj yapıldığına ilişkin bulguya rastlanmadığı belirtilerek, "Ses kayıtlarında kurgu ve manipülasyon düşündürecek bir manipülasyon varlığı saptanmamıştır" denildi.
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Darbecilerin telsiz kayıtları buz gibi gerçek
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