Skandal sözlere tepki çığ gibi: CHP liderinde vatan sevgisi yok





AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan:

Kılıçdaroğlu'nun siyasi müsilaj içeren eylem ve söylemleri devam ediyor. Dün Katarlı işadamları yatırım yaparken eleştiriyor, tehdit ediyor, bugün 'ülkemize yatırım gelmiyor çünkü yatırımcı kendini güvende hissetmiyor' diyor. Bir siyasinin kendi ülkesini bir başka yere şikayet etmesi sadece ülkemize has bir hainliktir. Trump ile tartışan hatta kanlı bıçaklı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Fransa'da konuşmamış, gerektiğinde ülkemde konuşurum, ülke dışında eleştirmem demişti. Lakin Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi dünyada şikayet etmediği ülke kalmadı. Buna rağmen onu dikkate alan yok. Çünkü Türkiye'ye yatırım devam ediyor. Dışarda dikkate alınmayınca şimdi de içerde aynı teraneleri tekrar ediyor. Ülkelere, yatırımcılara Türkiyeye gelmeyin diyor, yatırımcıları tehdit ediyor, şantaj yapıyor.