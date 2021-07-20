Meteoroloji'den bayram uyarısı! Kuvvetli sağanak yağışlara karşı dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçen hafta paylaşılan 'Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu'nda, bayramın 2. ve 3. günleri için sağanak yağış uyarısı verilmişti.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK
Meteoroloji, 21 - 27 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin haritasını yayınladı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 10 -12 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü azalarak yurt genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediyor." ifadelerine yer verildi.
BAYRAMIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE AKDENİZ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Bayramın dördüncü gününde ise (23/07/2021 Cuma) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Kurban Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar yazlık yerlere akın ederken, İstanbul nüfusunda ciddi bir azalma olmuştu. Meteoroloji'nin verilerine göre yarın İstanbul'da başlayacak olan kuvvetli yağışlar cuma gününe kadar devam edecek. Öte yandan, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de de yağışların etkili olması bekleniyor. Yetkililer yaptıkları açıklamalarda ise vatandaşları yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı uyardı.