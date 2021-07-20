Meteoroloji'den bayram uyarısı! Kuvvetli sağanak yağışlara karşı dikkat

İSTANBUL'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Kurban Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar yazlık yerlere akın ederken, İstanbul nüfusunda ciddi bir azalma olmuştu. Meteoroloji'nin verilerine göre yarın İstanbul'da başlayacak olan kuvvetli yağışlar cuma gününe kadar devam edecek. Öte yandan, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de de yağışların etkili olması bekleniyor. Yetkililer yaptıkları açıklamalarda ise vatandaşları yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı uyardı.