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Giriş Tarihi: 20.7.2021 21:48 Son Güncelleme: 20.7.2021 22:04

Meteoroloji'den bayram uyarısı! Kuvvetli sağanak yağışlara karşı dikkat

Meteoroloji'den bayram uyarısı! Kuvvetli sağanak yağışlara karşı dikkat

Meteoroloji Genel Müdürülüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde, Kurban Bayramı'nın 2. ve 3. gününde sağanak yağışların etkili olacağı aktarılmıştı. Özellike Marmara ve Karadeniz Bölgesi için uyarılarda bulunulurken, 1 haftalık hava durumu haritası paylaşıldı. Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz Bölgesi'ne çarşamba, perşembe ve cuma günleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise etkili olan sıcak havaların perşembe günü azalarak yurt genelinde mevsim normallerine düşeceği bildirildi. Öte yandan yarın İstanbul'a da sağanak yağış uyarısı verilirken, yağışların cuma gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçen hafta paylaşılan 'Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu'nda, bayramın 2. ve 3. günleri için sağanak yağış uyarısı verilmişti.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK

Meteoroloji, 21 - 27 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin haritasını yayınladı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 10 -12 derece, diğer yerlerde 2-4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü azalarak yurt genelinde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediyor." ifadelerine yer verildi.

YAĞIŞLAR YARIN BAŞLIYOR

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde (21-22/07/2021 Çarşamba ve Perşembe), Marmara ve Karadeniz Bölgeleri'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve güney bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

BAYRAMIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE AKDENİZ İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Bayramın dördüncü gününde ise (23/07/2021 Cuma) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Kurban Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar yazlık yerlere akın ederken, İstanbul nüfusunda ciddi bir azalma olmuştu. Meteoroloji'nin verilerine göre yarın İstanbul'da başlayacak olan kuvvetli yağışlar cuma gününe kadar devam edecek. Öte yandan, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de de yağışların etkili olması bekleniyor. Yetkililer yaptıkları açıklamalarda ise vatandaşları yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı uyardı.

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Meteoroloji'den bayram uyarısı! Kuvvetli sağanak yağışlara karşı dikkat
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