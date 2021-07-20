Son dakika: Kıbrıs'ta Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Küçük kızın şiiri ayakta alkışlandı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyet ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Burada kritik temaslarda bulunan Başkan Erdoğan Kıbrıs'ta yapılacak olan yatırımları vatandaşlara duyurmuştu.
"EMANETİ DAHA İLERİYE TAŞIMANIN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"
Programı kapsamında gençlerle bir araya gelen Erdoğan, açılış konuşmasında aldıkları emaneti ileriye taşımak için mücadele verdiklerini vurguladı ve "Bu dava bize Hala Sultan'ın, Lala Mustafa Paşa'nın, Doktor Fazıl Küçük'ün, Rauf Denktaş'ın emanetidir. Türkiye de 20 Temmuz 1974'te işte bu emanete sahip çıkmak için harekete geçti. Bugün de aynı emaneti daha ileriye taşımanın mücadelesini veriyoruz" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI
Programın kalan kısmında gençlerin sorularını da yanıtlayan Başkan Erdoğan, açıklamalarında önemli mesajlara yer verdi. Daha sonra müzik dinletisi verilirken, mikrofonu ilkokul öğrencisi Nidasu Yiğitler eline aldı.
Kıbrıs'ta Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Küçük kızın şiiri ayakta alkışlandı
BAŞKAN ERDOĞAN'I DUYGULANDIRAN ŞİİR
Küçük kız Başkan Erdoğan'a ithafen şiir okudu. Küçük kızın şiiri ayakta alkışlanırken, Başkan Erdoğan'ın duygulandığı anlar ise dikkatlerden kaçmadı. Bu anlar programın en önemli kısımlarından biri oldu.
Nidasu Yiğitler'in Başkan Erdoğan'a ithafen okuduğu şiirin sözleri şu şekilde:
Biz bugün yeniden doğduk
Dimdik ayaktayız yoktur yıkılan
Bugün bizim günümüz
Günümüze hoşgeldin Recep Tayyip Erdoğan
Bir ölüp bin diriliriz gördüğünüz gibi
Değişmeyiz kimseye Lefkoşa, Magosa, Girne, Lefke'yi
Bizim adımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Günümüze hoşgeldin Recep Tayyip Erdoğan
Karşılarken özgürlüğü yurdumun evlatları
Parçalayacaktır gökyüzünü Türk yıldızları
Bir değil bin gece fedadır hepimizin kanı
Günümüze hoşgeldin Recep Tayyip Erdoğan
Yeni nesillere anlatmaktır boynumuzun borcu
Bilsinler ki çiçekli kaldırımlar kanlı yoldu
Unutmadık, unutmayacağız nasıl kazandık bu güzel yurdu
Günümüze hoşgeldin Recep Tayyip Erdoğan