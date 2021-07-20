Son dakika: Kıbrıs'ta Başkan Erdoğan'ı duygulandıran anlar! Küçük kızın şiiri ayakta alkışlandı

"EMANETİ DAHA İLERİYE TAŞIMANIN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ"

Programı kapsamında gençlerle bir araya gelen Erdoğan, açılış konuşmasında aldıkları emaneti ileriye taşımak için mücadele verdiklerini vurguladı ve "Bu dava bize Hala Sultan'ın, Lala Mustafa Paşa'nın, Doktor Fazıl Küçük'ün, Rauf Denktaş'ın emanetidir. Türkiye de 20 Temmuz 1974'te işte bu emanete sahip çıkmak için harekete geçti. Bugün de aynı emaneti daha ileriye taşımanın mücadelesini veriyoruz" dedi.