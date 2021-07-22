Bu ziyaret Kıbrıs Türklerine büyük moral

Kıbrıs
'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı
'nda görev alan gaziler emekli Kıdemli Albay Mithat Işık (72), Mehmet Erdoğmuş (67), Fahrettin Birsen (68), Gafur Ağören (67) ve Reşat Çolak (87), harekatın 47'nci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve heyetiyle KKTC
'yi ziyaret etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.
'DUYGU DOLU ANLAR YAŞADIK'
Harekata 25 yaşında genç bir teğmenken katılan Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Kıbrıs Gazisi emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, KKTC ziyaretinde Kıbrıs Harekatı'nı tekrar tekrar yaşadıklarını, şehit arkadaşlarının gözlerinin önüne geldiğini anlattı. Işık, "Türkiye'nin harekat ile ne kadar doğru bir karar verdiğini bir kez daha gördük. Orada bağımsız bir devletin kurulmasında emeğimizin olması bizi bir kez daha onurlandırdı. Ziyaretimiz sırasında, harekat yıllarında çocuk yaşta olanlar boynumuza sarılarak 'Bizi siz kurtardınız' diyerek bizleri duygulandırdılar. Çok duygulu anlar yaşadık. Bu kadar büyük bir heyetle Ada'ya yapılan ziyaret, Kıbrıs Türklerine verilmiş en büyük moral ve motivasyondur" dedi.
Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş ise "Harekattan 47 yıl sonra KKTC'yi yeniden görmek, kardeşlerimle bayram yapmak çok duygu dolu anlardı. Törenlerde hep ağladım, Kıbrıs'ın 47 yıl önceki durumu gözlerimin önüne geldi. Şimdi Kıbrıs halkı geleceğe güvenle bakıyor, bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu bayram çifte bayram coşkusunu yaşadık" diye konuştu. Gazi Fahrettin Birsen de, "Ziyarette duygularım çok yoğundu. Hani derler ya anlatılmaz yaşanır diye aynen öyle. Kıbrıs'ta ezanların okunduğunu duyuyorsunuz, büyük duygu yoğunluğu yaşıyorsunuz. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti bu harekatı yapmış, gurur duyuyoruz" dedi. Gazi Gafur Ağören ise, "Kıbrıs'ın çok geliştiğini gördüm. Kıbrıs halkı, büyük mutlulukla bizi karşıladı" dedi.