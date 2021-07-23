15 Temmuz Şehidinin babası Yahya Kemal Yiğit; "Milli iradenin sesi SABAH susarsa Türkiye susar"





Eğer milli medyayı susturabilselerdi darbeyi yapmak onlar için daha kolay olacaktı. Eğer o gece SABAH ve A Haber susturulsaydı Türkiye susardı. Ama bu millet o gece, gazetesine ve televizyonuna da sahip çıktı ve hainlerin planını bozdu. Sabah'ın önünde toplanan binler milli iradenin sesinin kesilmesine müsaade etmedi" dedi.