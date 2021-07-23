15 Temmuz Şehidinin babası Yahya Kemal Yiğit; "Milli iradenin sesi SABAH susarsa Türkiye susar"

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 5. yıl dönümünde Sabah Gazetesi'nin 15 Temmuz özel ekleri okuyucuyla buluştu. Tamamı özel haber çalışmalarının yer aldığı eklerde 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, gaziler ve o gecenin kahramanları yazıya döküldü.
SABAH'ın bu yıl Adana'da 3'ncüsünü gerçekleştirdiği şehit aileleri buluşmasına katılan ailelerden biri de, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda FETÖ'cü hainlerin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Babası Yahya Kemal ve Annesi Huriye Yiğit'ti.
Cennetsiz geçen 5 yılı gözyaşları içinde anlatan Yahya Kemal Yiğit, SABAH Gazetesi'nin 15 Temmuz özel ekini okuduğunda o hain geceyi tekrar yaşadığını belirterek, "SABAH'ın 15 Temmuz sayfası kızımın anı evine asılmalı" dedi.
Şehit babasının isteği üzerine forex baskısı alınan 15 Temmuz ekinin 12 ve 13. sayfaları şehit babasına hediye edildi. SABAH'a teşekkür eden Yahya Kemal Yiğit; "SABAH, 15 Temmuz'u unutmuyor unutturmuyor.
Her yıl çok kapsamlı özel ekler yapıyor. Bu yılda SABAH'ın 15 Temmuz ekleri çok güzel oldu. Birçok şehit ailesini saatlerce dinlediniz. Acılarımızı özlemlerimizi bu sayfalara sığdırdınız. Vatan, millet, bayrak, şehitler ve 15 Temmuz ruhunun yer aldığı bu sayfalar, aslında tarihe bir not düşülüyor.
Kızımın anı evine gelen gençlerin 15 Temmuz'u daha iyi anlaması için bu sayfayı asmak istedim. Şehit aileleri ve gazilerin gözü kulağı olan SABAH'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.
SABAH MİLİL İRADENİN SESİ
FETÖ'cü hainlerin kirli yüzlerini 17-25 aralıkta gösterdiğini belirten Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit; "FETÖ'nün çok ciddi bir medya yapılanması vardı. Yalan haberlerle algı yapıyorlardı. Ancak karşılarında milli iradenin sesi SABAH ve A Haber vardı.
SABAH, her zaman vatandan, milletten, bayraktan ve ezandan yana tavır aldı. Güçlü kalemleri korkusuzca cumhurunun yanında oldu. Bu yüzden de susturulmak istendi. SABAH'ın yaptığı haberlerle foyaları bir bir ortaya çıkan FETÖ'cüler, bu yüzden 15 Temmuz'da ilk olarak Turkuvaz Medya Grubu'nu hedef aldı.
Eğer milli medyayı susturabilselerdi darbeyi yapmak onlar için daha kolay olacaktı. Eğer o gece SABAH ve A Haber susturulsaydı Türkiye susardı. Ama bu millet o gece, gazetesine ve televizyonuna da sahip çıktı ve hainlerin planını bozdu. Sabah'ın önünde toplanan binler milli iradenin sesinin kesilmesine müsaade etmedi" dedi.