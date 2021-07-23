Kadınlar için 11 önemli adım

TBMM
Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetlerİ Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel
, kadınların eğitiminden şiddetin önlenmesine kadar bu yıl içinde atılacak adımlar ve hayata geçirilecek önlem ve projeleri tek tek anlattı. İşte 11 önemli adım:
1- FİNANSAL OKURYAZARLIK:
Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerine yönelik projeler yürütülecek. Finansal okuryazarlık artırılacak.
2- İŞ GELİŞTİRME :
Kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacak.
3- KADIN KOOPERATİFLERİ:
Kadın kooperatiflerinin gelişmesi için gerekli yasal altyapı sağlanacak, destekler verilecek.
4- KIRSAL KESİMDE GİRİŞİMCİLİK:
Kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına yönelik destek mekanizmaları sağlanacaktır.
5- KIZ ÇOCUKLARINA MÜHENDİSLİK:
Kız çocukları fen, teknoloji, mühendislik alanındaki mesleklere yönlendirilecek.
6- ZORLA EVLENDİRME VE ŞİDDET:
Kadına şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik düzenlemelerin etkin uygulamasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak.
7- KAMU PERSONELİNE EĞİTİM:
Kadına şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla tüm kamu kurum ve kuruluş personeli eğitim ve seminer verilecek.
8- KADIN KONUKEVLERİ:
Kadın konukevlerinin ihtisaslaşmasına ilişkin çalışmaların ülke genelinde yaygınlaşması sağlanacak.
9- KANSER TARAMASI:
Ülke genelinde kanser tarama programına uygun hedef gruptaki kadınların programa katılmı artırılacak.
10- DİJİTAL OKURYAZARLIK:
Dijital okuryazarlık eğitimlerine katılıml artırılacak.
11- YÖNETİMDE OLMAYA TEŞVİK:
Kadınların kamuda yönetim ve karar organlarında daha fazla oranda yer almalarını teşvik edici yöntemler geliştirilecek.