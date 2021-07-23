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Giriş Tarihi: 23.7.2021 23:00 Son Güncelleme: 23.7.2021 23:23

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Hakkari'de 449 kilogram eroin yakalandı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Hakkari'de 449 kilogram eroin yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakkari'de yüksek miktarda uyuşturucu maddenin yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu, "Hakkari'de emniyetimiz ve jandarmamız toplam 449 kg eroin yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Son dakika haberi... Türkiye'nin zehir tacirlerine karşı verdiği kararlı mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ekipler bu yıl tonlarca uyuşturucu madde ele geçirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 449 kilogram eroinin yakalandığını duyurdu.

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Hakkari'de 449 kilogram eroin yakalandı | Video

BAKAN SOYLU EKİPLERİ TEBRİK ETTİ

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, Hakkari'deki başarılı operasyon için polis, jandarma ve güvenlik güçlerini tebrik etti.

ŞEHİT HASAN CEVHER UNUTULMADI

Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeden geçtiğimiz günlerde Hakkari'de polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'in adı yazıldı.

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Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Hakkari'de 449 kilogram eroin yakalandı
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