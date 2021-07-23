Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Hakkari'de 449 kilogram eroin yakalandı | Video

BAKAN SOYLU EKİPLERİ TEBRİK ETTİ

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, Hakkari'deki başarılı operasyon için polis, jandarma ve güvenlik güçlerini tebrik etti.

ŞEHİT HASAN CEVHER UNUTULMADI

Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeden geçtiğimiz günlerde Hakkari'de polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'in adı yazıldı.