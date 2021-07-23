Son dakika haberi... Türkiye'nin zehir tacirlerine karşı verdiği kararlı mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ekipler bu yıl tonlarca uyuşturucu madde ele geçirirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 449 kilogram eroinin yakalandığını duyurdu.
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Hakkari'de 449 kilogram eroin yakalandı | Video
BAKAN SOYLU EKİPLERİ TEBRİK ETTİ
Bakan Soylu yaptığı açıklamada, Hakkari'deki başarılı operasyon için polis, jandarma ve güvenlik güçlerini tebrik etti.
ŞEHİT HASAN CEVHER UNUTULMADI
Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeden geçtiğimiz günlerde Hakkari'de polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edilen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'in adı yazıldı.