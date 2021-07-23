Video Haber Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Hakkari'de 449 kilogram eroin yakalandı | Video

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Hakkari'de 449 kilogram eroin yakalandı | Video

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Hakkari'de 449 kilogram eroin yakalandı | Video
23.07.2021 | 23:12

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Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Hakkari'de 449 kilogram eroin yakalandı | Video 00:49
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu soyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakkari'de yüksek miktarda uyuşturucu maddenin yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu, "Hakkari'de emniyetimiz ve jandarmamız toplam 449 kg eroin yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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