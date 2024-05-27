MHP Lideri Bahçeli: "Karanlık emeller çizgimizi bozamayacak" | Video
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında, "Dünün ülkücü katilleri sözde ülkücü savunması yapıyor. Bir senaryo ile üstümüze geliniyor. Müfterilerle helalleşmeyeceğiz. Ülkücü katilleri ile hesaplaşacağız. Bunların üstünden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
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