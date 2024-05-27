Video Haber Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “Mahzen-49” operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi | Video
Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “Mahzen-49” operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi | Video

Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “Mahzen-49” operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi | Video

27.05.2024 | 08:53

Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “Mahzen-49” operasyonlarında; elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen "Mahzen-49" operasyonlarında; elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, korkutma ve zorla para alma amaçlı iş yeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 15 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve para ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
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