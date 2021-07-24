Ruşen Çakır ve Tunç Soyer’in kardeşi Onur Soyer ortak çıktı!

MEDYASCOPE KURULMUŞ, FONLAMA HEMEN BAŞLAMIŞ

Medyascope'un kurulmasının hemen ardından ABD'li vakıf Chrest Foundation'un hibe alması dikkat çekiyor.

ABD'li vakıf Chrest Foundation'un Medyascope adlı internet sitesine verdiği fonlar şöyle:

2016- 99 bin 960 dolar

2017- 129 bin 960 dolar

2018- 116 bin 760 dolar

2019- 65 bin 376 dolar

2020- 65 bin 2 dolar

TOPLAM: 477 bin 58 dolar

ÇAKIR, 5 YILDIR HİBE ALDIKLARINI AÇIKLADI

Chrest Foundation Vakfı; Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesi, 476 bin dolar hibe aldığını açıkladı.

Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope yayın hayatına 2015 yılında başladı. Medyascope; kurulduktan bir yıl sonra Chrest Foundation Vakfı'ndan hibe almaya başladı. Medyascope'un 2016'dan 2020 yılına kadar aldığı toplam destek 477 bin 58 dolar olduğu, söz konusu rakamın güncel kur ile 4 milyon lirayı aştığı anlaşıldı.

Ruşen Çakır ise, 5 yıldır hibe aldıklarını söyledi. Çakır; Şadan Kaba isimli bir vatandaşın, "Eğer haber doğruysa bir ABD vakfından 476 bin dolar hibe alan medya organı, sloganınızda belirttiğiniz gibi özgür ve bağımsız olabilir mi? şeklindeki sorusuna, "Künyemizde beş yıldır yazıyor zaten gizli ve yeni bir şey değil" ifadelerini kullandı.

ÇAKIR, CIA UZMANI BARKEY'LE SÜREKLİ RÖPORTAJ YAPIYOR

Ruşen Çakır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan CIA uzmanı Henri Barkey'le sürekli röporaj yapması dikkat çekiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Henri Barkey'in; 1 Ocak 2013-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Osman Kavala'yla 265 adet görüşme yaptığı tespit edildi

Ruşen Çakır'ın, AK Parti'den ayrılan ve parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu sürekli canlı yayına aldığı öğrenildi.

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