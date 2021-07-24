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Giriş Tarihi: 24.7.2021 14:56 Son Güncelleme: 24.7.2021 15:11

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı!

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ibadete açılmasının yıl dönümünde Ayasofya Camii ile ilgili bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofyanın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika paylaşımında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii ile ilgili bir videolu mesaj yayınladı.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı "Kıyamete kadar eksik olmayacak"

Başkan Erdoğan paylaşımında "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofyanın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı!
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