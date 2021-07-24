Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı!

Son dakika paylaşımında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii ile ilgili bir videolu mesaj yayınladı.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı "Kıyamete kadar eksik olmayacak"

Başkan Erdoğan paylaşımında "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofyanın Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak." ifadelerini kullandı.