SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii mesajı "Kıyamete kadar eksik olmayacak"
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosoyal medya hesabı Twitter'dan Ayasofya Camii'in ibadete açılmasının birinci sene-i devriyesi dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında " Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan #AyasofyanınDirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun… İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak…" ifadelerine yer verdi.