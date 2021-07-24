Son dakika: FETÖ'cü Turgay Sökmen böyle kaçtı! Görüntüler ortaya çıktı

Ardından sabah saatlerine kadar ihanet girişiminin başarılı olması için Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine katılan darbeci yarbay Sökmen, başarısız olduklarını anlayınca Akıncı Üssü'nden kaçmayı başararak soluğu yurt dışında aldı.