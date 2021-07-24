Son dakika: FETÖ'cü Turgay Sökmen böyle kaçtı! Görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberleri... İhanet girişimini örgütün sivil imamlarıyla yöneten sözde "yurtta sulh konseyi"nin en düşük rütbelisi eski kurmay yarbay Turgay Sökmen'in Akıncı Üssü'nden kaçış görüntüleri ortaya çıktı.
DARBE BAŞARISIZ OLUNCA KAÇTI
FETÖ'cü Sökmen darbenin başarısız olduğunu anlayınca helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı.
SON DAKİKA: FETÖ'cü Turgay Sökmen'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı!
İşte Sökmen'in 16 Temmuz 2016'da saat 09.00'da çekilen görüntüleri....
BOMBALANACAK YERLERİN PLANLANMASINA KATILDI
Darbe girişiminin ilk saatlerinde planlandığı gibi Akıncı Üssü'ne giden Sökmen, 143. Filo'da Ankara haritası üzerinde bombalanacak yerlerin planlanmasına katıldı.