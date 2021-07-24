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Giriş Tarihi: 24.7.2021 11:32 Son Güncelleme: 24.7.2021 11:45

Son dakika: FETÖ'cü Turgay Sökmen böyle kaçtı! Görüntüler ortaya çıktı

Son dakika: FETÖ'cü Turgay Sökmen böyle kaçtı! Görüntüler ortaya çıktı

Son dakika görüntüleri... FETÖ'cü eski kurmay yarbay Turgay Sökmen'in Akıncı Üssü'nden kaçış görüntüleri ortaya çıktı. FETÖ'cü Sökmen, Darbenin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını anlayınca helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı. İşte son dakika görüntüleri ve detaylar...

Son dakika haberleri... İhanet girişimini örgütün sivil imamlarıyla yöneten sözde "yurtta sulh konseyi"nin en düşük rütbelisi eski kurmay yarbay Turgay Sökmen'in Akıncı Üssü'nden kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

DARBE BAŞARISIZ OLUNCA KAÇTI

FETÖ'cü Sökmen darbenin başarısız olduğunu anlayınca helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı.

SON DAKİKA: FETÖ'cü Turgay Sökmen'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı!

İşte Sökmen'in 16 Temmuz 2016'da saat 09.00'da çekilen görüntüleri....

BOMBALANACAK YERLERİN PLANLANMASINA KATILDI

Darbe girişiminin ilk saatlerinde planlandığı gibi Akıncı Üssü'ne giden Sökmen, 143. Filo'da Ankara haritası üzerinde bombalanacak yerlerin planlanmasına katıldı.

Ardından sabah saatlerine kadar ihanet girişiminin başarılı olması için Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemlerine katılan darbeci yarbay Sökmen, başarısız olduklarını anlayınca Akıncı Üssü'nden kaçmayı başararak soluğu yurt dışında aldı.

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Son dakika: FETÖ'cü Turgay Sökmen böyle kaçtı! Görüntüler ortaya çıktı
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