SON DAKİKA: FETÖ'cü Turgay Sökmen'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı!
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SON DAKİKA: FETÖ'cü Turgay Sökmen'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı! 24.07.2021 | 11:27
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan selin vurduğu Rize'nin Güneysu ilçesine geldi 23.07.2021 | 12:49
Son dakika haberleri... FETÖ'cü Turgay Sökmen'in Akıncı Üssü'nden kaçış anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!