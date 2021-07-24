Video Haber SON DAKİKA: FETÖ'cü Turgay Sökmen'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: FETÖ'cü Turgay Sökmen'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı!

SON DAKİKA: FETÖ'cü Turgay Sökmen'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı!
24.07.2021 | 11:27

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Son dakika haberleri... FETÖ'cü Turgay Sökmen'in Akıncı Üssü'nden kaçış anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

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