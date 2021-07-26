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Giriş Tarihi: 26.7.2021 08:00

Son dakika: "Bağımsızız" diyen fonu götürmüş!

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Son dakika: Bağımsızız diyen fonu götürmüş!

Son dakika: İsveç'in de Türkiye'de yayın yapan internet sitelerini fonladığı ortaya çıktı. Gazeteci Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'un 2017'de İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı öğrenildi. Medyascope, Amerika ve Norveç'ten de fonlanmıştı. Aynı uluslararası ajansın, Bianet adlı internet sitesini 2019-2020 arasında 1 milyon 427 bin 733 dolar fonladığı bildirildi. Ajansın, 2021'de de Bianet'e 877 bin 706 dolar ödemeyi planladığı ortaya çıktı.

İsveç'in Türkiye'de yayın yapan internet sitelerini fonladığı ortaya çıktı. Ruşen Çakır'ın Medyascope, Hasan Cemal'in P24 ve Bianet'in İsveç tarafından fonlandığı ifade edildi.

İSVEÇ'TEN 59 BİN DOLAR

Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope adlı internet sitesinin Amerika ve Norveç'in ardından İsveç'ten de fonlandığı bildirildi.

Medyascope adlı internet sitesinin 2017 yılında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı öğrenildi. Medyascope'un söz konusu fonu, sivil toplum örgütü olarak aldığı ifade edildi. Medyascope'nin ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'ndan 477 bin 58 dolar, Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan ise 582 bin Norveç Kronu hibe desteği aldığı ortaya çıkmıştı.

BAĞIMSIZ GAZETECİLİK PLATFORMU P24'E 63 BİN 4 DOLAR FON!

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi de; Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ü fonlandığı ve söz konusu siteye 2015 yılında 63 bin 4 dolar hibe verdiği öğrenildi. İsveç, söz konusu hibeyi P24'e sivil toplum örgütü olarak verdi. Chrest Foundation Vakfı, P24'e 124 bin 15 dolar fon sağlamıştı.

BİNANET'E 7 MİLYON 672 BİN 448 ABD DOLARI

AK Parti Hükümeti'ni eleştiren ve muhalefete destek veren haberleriyle bilinen 'Bianet' adlı internet sitesinin ise İsveç devletinden 2007-2021 yılları arasında toplam 7 milyon 672 bin 448 ABD doları fonlandığı tespit edildi.

BİR YILDA 1 MİLYON 427 BİN FONLANDI

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın, Bianet adlı internet sitesine 2019 ve 2020 yılları arasında 1 milyon 427 bin 733 dolar fonladığı bildirildi. Ajansın, Bianet yöneticilerine 2019 yılında 613 bin 374 dolar ve 2020 yılında 814 bin 359 dolar hibede bulunduğu öğrenildi.

2021'DE HEDEF 877 BİN 706 DOLAR

Ajansın, 2021 yılında Bianet'e 877 bin 706 dolar ödemeyi planladığı ifade edildi. Ajans, Bianet'i sivil toplum örgütü olarak tanımlıyor.

İsveç devletinin Bianet adlı internet sitesine verdiği hibeler yıllara göre şöyle:

2007: 221 bin 976 dolar

2008: 269 bin 473 dolar

2009: 340 bin 662 dolar

2010: 435 bin 284 dolar

2011: 493 bin 127 dolar

2012: 443 bin 203 dolar

2013: 4 bin 161 dolar

2015: 956 bin 189 dolar

2016: 593 bin 302 dolar

2017: 977 bin 208 dolar

2018: 320 bin 353 dolar

2019: 613 bin 374 dolar

2020: 814 bin 359 dolar

2020: 51 bin 962 dolar

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı; Bianet'e 2006 yılında 24 bin 17 dolar hibede bulunmuştu.

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Son dakika: "Bağımsızız" diyen fonu götürmüş!
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