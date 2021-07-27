Dünya suskun Türkiye darbeye karşı dimdik ayakta

Türkiye, darbeye karşı resmi tavrını, Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Dışişleri Bakanlığı nezdindeki açıklamalarla net bir şekilde ortaya koydu. AK Parti de Tunus'taki darbeyi en önce kınayan siyasal kurumların başında geldi. Daha sonra farklı partilerden de değişik tonda darbeyi kınayan beyanlar birbirini izledi.
Tepkiler şöyle:
TÜRKİYE TUNUS HALKININ YANINDA
Dışişleri Bakanlığı:Tunus'ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz. Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus'un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır.
Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz. Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir.
DESTEĞİMİZ DEMOKRATİK TUNUS İÇİN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir. Türkiye olarak biz, her zaman dost ve kardeş Tunus'un demokratik kazanımlarının destekçisi olduk, bundan sonra da desteğimiz demokratik Tunus için olacaktır.
TUNUS DEMOKRASİSİ BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Dost ve kardeş Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz.
DEMOKRASİ BİR AN ÖNCE YENİDEN TESİS EDİLMELİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye Cumhuriyeti, her zaman ve her yerde demokrasinin ve milli iradenin tarafında oldu. Millet geçmişte, iktidarın seçimle alınıp verilmemesi nedeniyle büyük acılar çekti. Bu nedenle Tunus'ta yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor, demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'nin kamu yayıncıları Anadolu Ajansı ve TRT Tunus'ta yaşanan gelişmeleri ilk andan itibaren dünyaya duyurdu.
ANAYASAL DÜZENE KARŞI DARBE
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrımeşrudur; Tunus'ta da gayrımeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır.
SONUNA KADAR KARŞISINDAYIZ
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Kimden gelirse gelsin, halk tarafından seçilmiş hangi meşru hükümete karşı yapılırsa yapılsın, hangi meşru parlamentoyu ortadan kaldırırsa kaldırsın darbelerin insanlık suçu olduğunu bilen bir milletiz. Darbelerin ülkeleri onlarca yıl geriye götüren gerici hareketler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Tunus'taki darbenin Tunus halkına zarar vereceğini görüyoruz. Türkiye olarak sonuna kadar bu anti demokratik faaliyetin karşısındayız.
ANAYASAL ZEMİNİ YOK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tunus'ta demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Dost ve kardeş ülke Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus Cumhurbaşkanının meşru olmayan bu girişiminin anayasal zemini bulunmamaktadır.
HUKUK VE DEMOKRASİ İÇİN KAYGI VERİCİ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:Tunus'ta parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, hukuk ve demokrasi adına kaygı vericidir. Beklentimiz, halk iradesini yok sayan bu girişimden bir an önce dönülmesidir. Her zaman, her yerde demokrasinin tarafındayız, kardeş Tunus halkının yanındayız.
DARBE KİME YAPILIRSA YAPILSIN KARŞIYIZ
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Tunus'ta yaşananları demokrasi içinde değerlendirmek katiyetle mümkün değildir. Hangi güç ve makamca olursa olsun seçilmiş parlamentonun-milletvekillerinin görevini yapmasının engellenmesini doğru bulmuyoruz. Darbe nerde, hangi güç tarafından kime yapılırsa yapılsın karşısındayız.
Öte yandan CHP, Deva Partisi ve Gelecek Partisi' de Tunus'a yapılan darbeyi kınadı.
TÜRK STK'LARDAN DIRENIŞE DESTEK
Tunus'taki darbeye Türkiye'deki hukukçulardan ve sivil toplum kuruluşlarından büyük tepki geldi. Aralarında TÜGVA, KADEM, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER, Ensar Vakfı'nın da bulunduğu Milli İrade Platformu, Tunus'taki darbe girişimine tepki gösterdi. Milli İrade Platformu tarafından yapılan açıklamada; Tunus'ta Cumhurbaşkanının Meclisi askıya almasının bir darbe girişimi olduğu belirtilerek, "Hangi ülkede olursa olsun gerekçesi, adı, yöntemi, şekli ne olursa olsun, milletin iradesine karşı yapılan her türlü girişim gayrı meşrudur. Darbeciler hem milletin iradesini hem geleceğini hem de ülkeye olan güveni yok etmektedirler. Bu sebepledir ki, hiçbir gerekçe darbe(ci)leri meşru kılamaz. Demokrasilerin alternatifi yine demokrasidir, halkın özgür iradesidir" denildi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Darbeye karşı çeşitli sivil toplum örgütleri sert tepki gösterirken, Tunus halkıyla dayanışma mesajları verildi. İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, UMED Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Aslan Değirmenci, 15 Temmuz Derneği ile Memur-Sen ve Eğitim-Bir- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye- Tunus Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cihan Pektaş, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan darbeyi kınadı.