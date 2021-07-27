Dünya suskun Türkiye darbeye karşı dimdik ayakta

Türkiye, darbeye karşı resmi tavrını, Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Dışişleri Bakanlığı nezdindeki açıklamalarla net bir şekilde ortaya koydu. AK Parti de Tunus'taki darbeyi en önce kınayan siyasal kurumların başında geldi. Daha sonra farklı partilerden de değişik tonda darbeyi kınayan beyanlar birbirini izledi.





Tepkiler şöyle:



TÜRKİYE TUNUS HALKININ YANINDA



Dışişleri Bakanlığı:Tunus'ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis'in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz. Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus'un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır.