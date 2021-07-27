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Giriş Tarihi: 27.7.2021 14:34 Son Güncelleme: 27.7.2021 17:18

Son dakika | Beyoğlu'ndaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı: 'Baba evi bastılar'

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Son dakika | Beyoğlu'ndaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı: 'Baba evi bastılar'

Son dakika haberi: İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Beyoğlu'nda genç çiftin boşanma sürecinde dünürler tartıştı. Çıkan silahlı çatışmada bacağından vurulan genç kızın babası damadını, dünürünü ve damadının kuzenini silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Olay Örnektepe Kanarya Sokak'ta yaşandı. Kısa süre önce evlenen Berk Giray ve H. Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başladı. Birkaç gün önce evden ayrılan H. Giray, dayısının Örnektepe Kanarya Sokak'taki evine geldi. Eşinle tekrar barışmak isteyen damat Berk Giray ise, yanına babası ve kuzenini alarak bugün öğle saatlerinde H. Giray'ın kapısına dayandı.

DÜNÜRÜ-DAMADI VE DAMADININ KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ

Evin önünde yaşanan tartışma üzerine gelinin babası Mürsel Ağrı da olay yerine geldi. Yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada kayınpeder Mürsel Ağrı, bacağından vuruldu.

Mürsel Ağrı

H. Giray-Berk Giray

Silahını çeken Ağrı, damadı Berk Giray'ı, dünürünü ve damadın kuzeni olduğu öğrenilen bir kişiyi vurarak öldürdü.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan yaralı Mürsel Ağrı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından olay yerindeki 3 ceset, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı! İşte ilk görüntüler | Video

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Son dakika | Beyoğlu'ndaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı: 'Baba evi bastılar'
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