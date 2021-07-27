Son dakika | Beyoğlu'ndaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı: 'Baba evi bastılar'

Son dakika haberi: Olay Örnektepe Kanarya Sokak'ta yaşandı. Kısa süre önce evlenen Berk Giray ve H. Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başladı. Birkaç gün önce evden ayrılan H. Giray, dayısının Örnektepe Kanarya Sokak'taki evine geldi. Eşinle tekrar barışmak isteyen damat Berk Giray ise, yanına babası ve kuzenini alarak bugün öğle saatlerinde H. Giray'ın kapısına dayandı.
DÜNÜRÜ-DAMADI VE DAMADININ KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ
Evin önünde yaşanan tartışma üzerine gelinin babası Mürsel Ağrı da olay yerine geldi. Yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada kayınpeder Mürsel Ağrı, bacağından vuruldu.
Mürsel Ağrı
H. Giray-Berk Giray
Silahını çeken Ağrı, damadı Berk Giray'ı, dünürünü ve damadın kuzeni olduğu öğrenilen bir kişiyi vurarak öldürdü.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan yaralı Mürsel Ağrı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından olay yerindeki 3 ceset, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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