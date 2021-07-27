Son dakika | Beyoğlu'ndaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı: 'Baba evi bastılar'

Son dakika haberi: Olay Örnektepe Kanarya Sokak'ta yaşandı. Kısa süre önce evlenen Berk Giray ve H. Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başladı. Birkaç gün önce evden ayrılan H. Giray, dayısının Örnektepe Kanarya Sokak'taki evine geldi. Eşinle tekrar barışmak isteyen damat Berk Giray ise, yanına babası ve kuzenini alarak bugün öğle saatlerinde H. Giray'ın kapısına dayandı.