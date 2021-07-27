Video Yaşam Son dakika | Beyoğlu'ndaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı: 'Baba evi bastılar' | Video

Son dakika | Beyoğlu'ndaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı: 'Baba evi bastılar' | Video

Son dakika | Beyoğlu'ndaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı: 'Baba evi bastılar' | Video
27.07.2021 | 18:23

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Son dakika haberi: İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Beyoğlu'nda genç çiftin boşanma sürecinde dünürler tartıştı. Çıkan silahlı çatışmada bacağından vurulan genç kızın babası damadını, dünürünü ve damadının kuzenini silahla vurarak öldürdü. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

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