Bianet'in gazeteci yetiştirmesi için İsveç'ten fon aldığı ortaya çıktı

IPS İletişim Vakfı'nın açıklamasında; "IPS İletişim Vakfı, kadın ve çocuklara odaklanarak haklar perspektifi hakkında bağımsız raporlama yapacak ve aynı zamanda ifade özgürlüğü hakkında rapor verecek. Örgüt ayrıca gazetecilere bağımsız gazetecilik eğitimi verecek" denildi.

BİNANET'E 7 MİLYON 672 BİN 448 ABD DOLARI

'Bianet' adlı internet sitesi, AK Parti Hükümeti'ni eleştirmesi ve muhalefete destek vermesiyle biliniyor. 'Bianet' adlı internet sitesi, İsveç devletinden 2007-2021 yılları arasında toplam 7 milyon 672 bin 448 ABD doları fonlandığı tespit edildi.

Son dakika: "Bağımsızız" diyen fonu götürmüş!