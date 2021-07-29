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Giriş Tarihi: 29.7.2021 15:13 Son Güncelleme: 29.7.2021 15:31

Bianet'in gazeteci yetiştirmesi için İsveç'ten fon aldığı ortaya çıktı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Bianet'in gazeteci yetiştirmesi için İsveç'ten fon aldığı ortaya çıktı

İsveç IPS İletişim Vakfı’nın; 'Bianet' adlı internet sitesinin gazeteci yetiştirmesi için 936 bin 331 ABD doları fonladığı ortaya çıktı. IPS İletişim Vakfı’nın, 'Bianet' adlı internet sitesine 2011 yılında 493 bin 127 ABD doları, 2012 yılında da 443 bin 203 ABD doları hibede bulunduğu, söz konusu hibenin gazetecilere bağımsız gazetecilik eğitimi verildiği öğrenildi.

IPS İletişim Vakfı'nın açıklamasında; "IPS İletişim Vakfı, kadın ve çocuklara odaklanarak haklar perspektifi hakkında bağımsız raporlama yapacak ve aynı zamanda ifade özgürlüğü hakkında rapor verecek. Örgüt ayrıca gazetecilere bağımsız gazetecilik eğitimi verecek" denildi.

BİNANET'E 7 MİLYON 672 BİN 448 ABD DOLARI

'Bianet' adlı internet sitesi, AK Parti Hükümeti'ni eleştirmesi ve muhalefete destek vermesiyle biliniyor. 'Bianet' adlı internet sitesi, İsveç devletinden 2007-2021 yılları arasında toplam 7 milyon 672 bin 448 ABD doları fonlandığı tespit edildi.

Son dakika: "Bağımsızız" diyen fonu götürmüş!

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Bianet'in gazeteci yetiştirmesi için İsveç'ten fon aldığı ortaya çıktı
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