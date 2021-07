Can Ataklı'dan skandal sözler! "Erdoğan'ın gitmesi için büyük yangıların olması lazım"

Geçtiğimiz ocak ayında Youtube kanalında yayınlanan videoda Ataklı, "Başkan Erdoğan'ın gitmesi için büyük yangınların olması lazım" cümlelerini kullanmıştı. Sosyal medyada Ataklı'nın skandal ifadelerinin yer aldığı video paylaşılmaya başlandı.

CAN ATAKLI'NIN O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE!

Yeniden gündeme gelen o konuşmasında Can Ataklı şu skandal ifadeleri kullanmıştı: "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. (…) Darbe hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. (…) Teknik açıdan darbe yapmak bana göre çok zor. (…) Peki neler olabilir? Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. (…) Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani yani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya ülkenin her tarafı neredeyse… O kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak bir sel felaketi gibi… Ama esas en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."