'O çocuk buraya gelecek' sözleri ile hafızalara kazınmıştı! Evlat nöbetinde büyük kavuşma...

Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı 'Evlat Nöbeti' sürüyor. Aileler HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylemini sürdürürken olumlu haberler de peş peşe geliyor.
Çocuğuna kavuşan son anne Ayşegül Biçer oldu. Oğlu 17 yaşındayken dağa kaçırılan anne Biçer 2 yıla yakın süredir evlat nöbeti tutuyordu.
PKK'DAN KAÇARAK TESLİM OLDU
17 yaşında dağa kaçırılan Mustafa, PKK'nın elinden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne Ayşegül Biçer'e müjdeli haber verildi.
HABERİ ALINCA SEVİNÇTEN BAYGINLIK GEÇİRDİ
Dile kolay 2 yıldır evlat nöbeti tutan anne mutlu haberi alınca büyük sevinç yaşadı. Anne biçer kısa süreli baygınlık geçirdi.
SÖZLERİ HAFIZALARA KAZINMIŞTI: O ÇOCUK BURAYA GELECEK
Ayşegül Biçer, HDP Diyarbakır İl Başkalığı önünde oturma eylemine başladığı ilk gün kararlı sözleri ile dikkat çekmişti. İl binasının camından HDP'lilere seslenen anne, 'O çocuk buraya gelecek' demişti.
Evlat nöbetindeki anne HDP'lilere böyle meydan okudu "O çocuk gelecek... Kafanı sallama bana!"