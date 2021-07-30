Manavgat'taki orman yangınında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi

Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisindeki yangında hayatını kaybeden Osman (55) ve eşi Şehri Kardaş'ın (50) Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, yakınları tarafından teslim alınarak Manavgat'taki Karavcasuyu Camisi'nin avlusuna getirildi.

Cenaze törenine çiftin çocukları ve yakınları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, milletvekilleri, kamu kurumlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Osman Kardaş'ın yeğeni Leyla Uyar, "Ben seni böyle mi gömecektim amcam, baba yarım? Evladından ayırmadın beni." diyerek gözyaşı döktü.

Kardaş çiftinin yakınları, ayakta durmakta güçlük çekti. Helallik istenmesinin ardından çiftin cenazeleri, Karavcasuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bakanlar Çavuşoğlu, Pakdemirli ve Karaismailoğlu, Kardaş'ın yakınlarına taziye dileklerini iletti.