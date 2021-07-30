Son dakika! Bakan Soylu'dan Konya'daki katliamla ilgili açıklama: Türk-Kürt meselesiyle ilgisi yok

Son dakika haberi... Konya'nın merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta bir evde 7 kişinin hayatını kaybettiği haberi Türkiye'nin gündemine oturdu.
OLAY, SOSYAL MEDYADA PROVOKASYON MALZEMESİ HALİNE GELDİ
Olayın husumetli olan iki aile arasında gerçekleştiği kısa sürede anlaşılırken, konu sosyal medyada gündeme geldi ve provokatif paylaşımlar yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanladı.
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Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır. Konya'daki bu katliam, bu alçak tertip de istismar edilmeye çalışılmaktadır. Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu, bu meseleye çekmek, bu saldırı kadar tehlikelidir.
"11 YILLIK BİR HUSUMET"
Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz. Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir."
NE OLDU?
Konya'da bir evde 7 kişinin cansız bedeni bulunurken, ihbar üzerine ekipler olay yerine intikal etti. Yapılan ilk incelemelerin ardından olayın iki husmetli aile arasında yaşandığı belirlendi.
Katliamın 10 yıl önce iki aile arasında 'kedi yavrusu' meselesinden başlayan husumetin devamı olduğu üzerinde durulduğu öğrenildi. Aileler arasında yıllardır süren husumetin geçtiğimiz 12 Mayıs'ta taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerinde her iki aileden 13 kişi yaralanmıştı. Karşılıklı şikâyetlerin ardından ise 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
BİRBİRLERİNİ SUÇLAMIŞLARDI
On yıl önce mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadelerde Yaşar Dedeoğlu'nun "Komşum İ.A. kedilerimi yavruları ile birlikte götürmüştü. Ona 'Nataşa kedilerimi getir' dedim. Bu nedenle hakarete maruz kaldığını söyleyip şikâyetçi oldu" dediği ortaya çıkmıştı. 12 Mayıs'taki son olayda da yaşamını yitiren Serap Dedeoğlu "Arife günü ailemle evde otururken bahçemize torpil atıldı. Bu sırada komşularımız olan kişilerle aramızda kavga çıktı" şeklinde ifade vermişti. Dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan karşı aileden A.K. ise "Bahçede amcaoğlum ile sigara içerken komşumuz Barış Dedeoğlu gözümüze ışık tuttu ve küfürlü sözler söyledi. Ne olduğunu anlayamadan ailecek demir sopalarla saldırıp bayılacak duruma gelinceye kadar dövdüler. Havaya tüfekle 4 el ateş ettiler" şeklinde beyanda bulunmuştu.Son dakika: Konya’da katliam! 10 yıllık kedi kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti