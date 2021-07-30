Son dakika! Bakan Soylu'dan Konya'daki katliamla ilgili açıklama: Türk-Kürt meselesiyle ilgisi yok

OLAY, SOSYAL MEDYADA PROVOKASYON MALZEMESİ HALİNE GELDİ

Olayın husumetli olan iki aile arasında gerçekleştiği kısa sürede anlaşılırken, konu sosyal medyada gündeme geldi ve provokatif paylaşımlar yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanladı.

Bakan Soylu, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu | Video

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır. Konya'daki bu katliam, bu alçak tertip de istismar edilmeye çalışılmaktadır. Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu, bu meseleye çekmek, bu saldırı kadar tehlikelidir.