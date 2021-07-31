Son dakika haberleri | Bakan Soylu'dan Konya'daki katliamla ilgili açıklama: Türk-Kürt meselesiyle ilgisi yok

Son dakika haberi... Konya'nın merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta bir evde 7 kişinin hayatını kaybettiği haberi Türkiye'nin gündemine oturdu.
OLAY, SOSYAL MEDYADA PROVOKASYON MALZEMESİ HALİNE GELDİ
Olayın husumetli olan iki aile arasında gerçekleştiği kısa sürede anlaşılırken, konu sosyal medyada gündeme geldi ve provokatif paylaşımlar yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanladı.
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Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bu ülkenin birliğinin ortadan kalkmasına yönelik her saldırı, bilinmelidir ki bizim birliğimizi ve beraberliğimizi çok daha artıracaktır. Konya'daki bu katliam, bu alçak tertip de istismar edilmeye çalışılmaktadır. Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu, bu meseleye çekmek, bu saldırı kadar tehlikelidir.
"11 YILLIK BİR HUSUMET"
Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz. Etnik köken üzerinden yapılan değerlendirmelerin tamamı da istismara, provokasyona ve bu ülkenin birliğine yönelik bir anlayışın kendisidir."
"ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Konya'da meydana gelen olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Konya'da meydana gelen vahşi katliamda hayatını kaybedenlere Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Bu cinayetin, bu vahşi katliamın ideolojik saiklerle işlendiği propagandası tam anlamıyla bir provakasyondur, yalandır.
Sayın Cumhurbaşkanımız, bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir.
Faillerin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmeleri için olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir.
DİKKATLİ OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ
Toplumu bölmek ve halkı birbirine düşürmek için bu vahşi olayı istismar etmeye çalışan fırsatçı ve sorumsuz şahısları itidale davet ediyoruz. Medyamızı ve kamuoyumuzu olayla ilgili yaratılan bilgi kirliliği konusunda dikkatli olmaya çağırıyoruz.
Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki birlik ve beraberliğimizi ne bölücü unsurlar, ne de böylesi elim bir hadiseyi istismar etmeye çalışan kötü niyetliler bozabilir. Biz biriz, beraberiz, Türkiyeyiz."
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: OLAYLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya'da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz. Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Konya'da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Konya'daki insanlık dışı saldırıda yedi vatandaşımızın alçakça katledilmesi yüreklerimizi dağladı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan sonsuz rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Bu vahşi saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum. Bu olaydan Türk- Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki, asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır.
Kardeşliğin şehri Konya'mızda estirilen fitne ve ırkçılık provokasyonuna karşı milletimizin sağduyusu galip gelecektir. Canilerin en ağır cezayı alacağına ve olayın tüm ayrıntısıyla aydınlatılacağına eminim.
NE OLDU?
Konya'da bir evde 7 kişinin cansız bedeni bulunurken, ihbar üzerine ekipler olay yerine intikal etti. Yapılan ilk incelemelerin ardından olayın iki husmetli aile arasında yaşandığı belirlendi.
Katliamın 10 yıl önce iki aile arasında 'kedi yavrusu' meselesinden başlayan husumetin devamı olduğu üzerinde durulduğu öğrenildi. Aileler arasında yıllardır süren husumetin geçtiğimiz 12 Mayıs'ta taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerinde her iki aileden 13 kişi yaralanmıştı. Karşılıklı şikâyetlerin ardından ise 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
BİRBİRLERİNİ SUÇLAMIŞLARDI
On yıl önce mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadelerde Yaşar Dedeoğlu'nun "Komşum İ.A. kedilerimi yavruları ile birlikte götürmüştü. Ona 'Nataşa kedilerimi getir' dedim. Bu nedenle hakarete maruz kaldığını söyleyip şikâyetçi oldu" dediği ortaya çıkmıştı. 12 Mayıs'taki son olayda da yaşamını yitiren Serap Dedeoğlu "Arife günü ailemle evde otururken bahçemize torpil atıldı. Bu sırada komşularımız olan kişilerle aramızda kavga çıktı" şeklinde ifade vermişti. Dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan karşı aileden A.K. ise "Bahçede amcaoğlum ile sigara içerken komşumuz Barış Dedeoğlu gözümüze ışık tuttu ve küfürlü sözler söyledi. Ne olduğunu anlayamadan ailecek demir sopalarla saldırıp bayılacak duruma gelinceye kadar dövdüler. Havaya tüfekle 4 el ateş ettiler" şeklinde beyanda bulunmuştu.Son dakika haberler: Konya’da katliam! 10 yıllık kedi kavgasında 7 kişi hayatını kaybetti