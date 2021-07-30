Video Haber Bakan Soylu, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu | Video

Bakan Soylu, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu | Video

Bakan Soylu, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu | Video
30.07.2021 | 23:21

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı.

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