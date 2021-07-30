Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Eş zamanlı çıkan yangınlarla ilgili soruşturma yoğun şekilde devam ediyor. Burada acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı? İçişleri Bakanlığımızın yoğun çalışmaları var, istihbarat örgütlerimizin yoğun çalışmaları var. Bunlardan sonra net ne olabilir, bunu o zaman açıklayabiliriz. Boşverip geçilecek bir iş değil. Değişik mekanlarda hemen hemen aynı anda. Manavgat'ta başlayıp Marmaris, Bodrum kapsayacak şekilde süren bir yangın. Bu bir milli bakış gerektiriyorsa, eğer bu ülke olarak, millet olarak birlikte karar vereceğimiz bir konuysa buna herkesin aynı istikamete bakışı gerekir. Bakıyoruz ki burada bile siyaset, spekülasyonlar, siyasi partilerin yaklaşım tarzları gerçekten üzüntü verici. Cumhurbaşkanı olarak bütün Bakan arkadaşlarımdan ilgili olanları bölgeye anında gönderdim. Bakan yardımcısı arkadaşlarımı anında göndermiş durumdayım. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Dünyada sayılı itfaiye örgürlerinden birine biz sahibiz. THK uçakları varmış da, neye göre söylüyorsun bunu? THK'nın elinde buralarda rahat kullanılabilecek uçak falan yok. Bunlar uyduruyorlar. Bugün itibarıyla uçak sayımız 5-6'ya çıktı. Rusya'dan Ukrayna'dan aldığımız uçaklar var. Azerbaycan da amfibik uçağını gönderecek. Bununla birlikte 6-7 uçak olacak. En verimli olanlar bu uçaklar.

1800 arazöz, 2800 su tankeri, 2270 ilk müdahale aracı aktif şekilde çalışıyor. 660 dozer ve iş makinesi ve bir yangın tankı aktif olarak devrede. 10 bin 550 itfaiyeci aktif olarak burada görevde. 4 bin 110 teknik eleman yine bölgede çalışıyor. Bin 140 noktada mücadele aktif olarak devam ediyor. 28-30 Temmuz arasında 71 orman yangını çıkmış durumda, 57'si kontrol altına alındı. 14'ünün çalışmaları ise devam ediyor. Olumlu istikamette bir gelişme söz konusu. Bizim öğlen itibarıyla uçakların gelişi ile olumlu istikamete dönüyoruz. Bakanlarımız, bunun yanı sıra Başkavekilim Binali Yıldırım Bey, Süleyman Soylu Bey de bugün bölgeye geçti. Sel selaketinde nasıl kimseyi mağdur etmeyeceimizi söyleyerek adımlarımızı attıysak, burada da evi yananlar hayvanları telef olanlarla ilgili hasar tespiti yapılacak. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Çevre Bakanlığımız çalışmalarını yapıp TOKİ ile birlikte evi yananların evlerini yeniden inşa edecek ve teslim edecek.

ALŞISIZLARA KISITLAMA UYGULANACAK MI?

Biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık. Değişik zamanlarda değişik sesler çıktı. Biz hapis hayatı mı yaşayacağız,böyle mi olacak gibi... İlk kabinede yine bu konuları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Durumu tekrar ele alacağız. Biz normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Bütün tedbirleri alıyoruz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.