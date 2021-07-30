Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! 30 milyon TL'lik ödemeler başlıyor

Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bunlar yapılırken hizmetler de vatandaşlarımıza verilmeye başlandı. Maalesef telef olan hayvanlar var. Onların tespitleri yapıldı. Bu gece itibariyle hepsi gömülecek.

30 MİLYON TL'LİK DESTEK

Yarından itibaren ödemeler başlıyor. Toplamda 30 milyon TL'lik Bunlar sadece vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için ödenecek miktarlar. Hasar tespit çalışmaları sonrasında hangi vatandaşımızın ne kadar ihtiyacı var onlar ödenecek.