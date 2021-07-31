Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! 30 milyon TL'lik ödemeler başlıyor | Video

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber ekranlarında orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bölgede süren yangınlarda son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, ihtiyaç sahiplerine 30 milyon TL'lik destek verileceğini belirterek, ödemelerin yarın itibariyle başlayacağını ifade etti. Öte yandan, yangınlarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, 3 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Çavuşoğlu, "Gerçek bir devlet adamı olsaydı, bizi dinlerdi, tavsiyelerde bulunurdu. İyi niyetli olmadığı açık. Ucuz siyaset yapmak yerine devlet adamı gibi davranmasını beklerdik." dedi.