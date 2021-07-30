SON DAKİKA: Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı! Anonslar yapılıyor! AFAD'dan açıklama geldi....

Türkiye'nin birçok farklı noktasında 71 yangın çıktı. Yangınların 57'si kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangında iyiye doğru gidişin başladığını bildirdi. Başkan Erdoğan da, son durumu detaylı bir açıklama ile değerlendirdi, rakamları paylaştı. Yangın bölgelerinde dengeler her dakika farklı şekilde değişebiliyor. Rüzgar yangının boyutunu seyrini değiştirirken, vatandaşlar da son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; Marmaris'in Asparan civarındaki yangın yeniden şiddetlendi. Marmaris-Datça yolu trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar anonslar ile uzaklaşmaları konusunda uyarılıyor.
MARMARİS ASPARAN'DAKİ YANGIN YENİDEN ŞİDDETLENDİ
Marmaris Asparan mevkiindeki yangının şiddetlenmesi üzerine Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı.
Bu sabah saatlerinde yangının ilk çıkış yerinde tekrar alevlenen yangın Armutalan Mahallesi'nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı.
MARMARİS-DATÇA YOLU TRAFİĞE KAPANDI
Asparan mevkii tamamen duman altında kaldı. Alevlerin Asparan mevkiindeki verici istasyonlarının olduğu bölümde yoğunlaşması üzerine dört helikopter bir uçak sürekli sorti yaptı. Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle havadan yapılan müdahale alevlerin büyümesini engelleyemedi. Marmaris Asparan mevkiindeki yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapatıldı.
ANONSLAR YAPILIYOR
Ayrıca, bölgede bulunan zabıta ekipleri seyir teraslarında yangını izleyen vatandaşları anonsla uyararak bölgeyi terk etmelerini istedi.
AFAD'DAN YANGINLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
AFAD, Türkiye genelinde devam eden yangınlardaki son durum hakkında bilgilendirme açıklaması yaptı.
AFAD'dan yangınlara ilişkin son dakika açıklaması geldi. Açıklama şöyle:
Antalya Manavgat Orman Yangını
28 Temmuz 2021 tarihinde öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada orman yangını meydana gelmiştir. Yangınlara 960 personel, 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 201 arazöz, 30 iş makinası ve 30 su ikmal aracı ile müdahale edilmektedir.Yangından 13 mahalle (Seki, Kalemler, Dikmen, Bucakşeyhler, Oymapınar, Tilkiler, Evrenleryavşı, Saraçlı, Aşağıışıklar, Hocalı, Gebece, Hocalar, Çardak) yoğun olarak etkilenmiş ve tahliye edilmiştir. 22 mahalle ise (Evrenseki, Çolaklı, Gündoğdu, Yavrudoğan, Çeltikçi, Ulukapı, Uzunkale, Taşkesiği, Güzelyalı, Belenobası, Hacıali, Karaöz, Sülek, Salkımevler, Demirciler, Karavca, Çayyazı, Yukarıışıklar, Yeniköy, Sarılar, Yaylaalan, Şişeler) ise kısmi olarak etkilenmiştir.
SAKOM'dan alınan bilgiye göre yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 271 vatandaşımız etkilenmiştir. Yangından etkilenen 73 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 30 ambulans, 12 UMKE ve 1 mobil komuta aracı ile 136 sağlık personeli sevk edilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesinde kısmi tahliye gerçekleştirilmiş olup, 10 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledilmiştir.Antalya, Afyonkarahisar ve İzmir AFAD il müdürlüklerinden 48 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Samsun illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 230 personel, 17 arazöz, 42 itfaiye aracı, 13 su tankeri ve 1 öncü araç bölgeye sevk edilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden 450 personel ile 75 itfaiye aracı, DSİ'den 1 dozer, 3 ekskavatör, 7 vidanjör ve 1 kepçe çalışmalara destek vermektedir.
Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmiştir. Yangından 320 büyükbaş, 3.000 küçükbaş, 22 muz serası, 15 sebze serası, 360 arı kovanı ve 15.000 dekar tarım alanı zarar görmüştür.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 24 personel 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır. Manavgat Merkez'de bulunan KYK yurdunda 73 afetzede barındırılmaktadır.Türk Kızılay tarafından, 91 personel ile birlikte 4 tır ve 4 ikram aracı görevlendirilmiş, 4.250 öğün/kişi sıcak yemek, 6.920 içecek ve 1.900 kumanya dağıtılmıştır.Yangın nedeniyle 35 mahallede enerji kesintisi meydana gelmiştir. 12 mahalleye tedbir amaçlı olarak elektrik verilmemektedir.
Mersin Orman Yangını
28 Temmuz 2021 tarihinde Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçelerinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangına 335 personel, 2 helikopter ve 90 arazöz ile müdahale edilmektedir.Mersin AFAD İl Müdürlüğü'nden 14 personel ve 5 araç bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Ankara, Niğde ve Karaman illerinden Mersin Valiliği ile eşgüdüm halinde 5 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 3 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir. Afyonkarahisar'dan yapılan çalışmalara destek vermek üzere personel, araç ve ekipman yönlendirilmiştir.SAKOM'dan alınan bilgilere göre; yangından 34 vatandaşımız etkilenmiş olup, 19 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 86 sağlık personeli ile 27 ambulans görevlendirilmiştir.
Yangın nedeni ile Aydıncık ilçesi Duruhan, Yenikaş, Karaseki ve Karadere mahalleleri ile Silifke ilçesi İmamuşagı, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahallelerinden toplam 3.466 hane, 6.386 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Gerekli tedbirler alınmış olup şuan için barınma ihtiyacı bulunmamaktadır.Barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Aydıncık'ta 135, Gülnar'da 668, Bozyazı'da 60 ve Silifke'de 762 kişilik olmak üzere toplamda 1.625 kişilik kapasite hazırlanmıştır. Aydıncık'ta 35, Silifke'de 306 olmak üzere toplam 341 vatandaşımıza barınma imkanı sağlanmaktadır.
Hasar tespit çalışmaları amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 14 personel ve 7 araç görevlendirilmiştir. Yangınlar nedeni ile 272 trafoda elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Bölgede, Türk Kızılay tarafından 100 kişilik kumanya dağıtılmış, 800 kumanya alana sevk edilmiştir. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında 4 personel görevlendirilmiş olup saha ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.
Osmaniye Orman Yangını
28 Temmuz 2021 tarihinde Osmaniye İli Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde iki ayrı orman yangını meydana gelmiştir. Yangınlara 528 personel, 4 helikopter, 79 arazöz, 32 su tankeri, 21 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır ve 24 arazi aracı ile müdahale edilmektedir.Osmaniye AFAD İl Müdürlüğü'nden 4 personel ve 1 araç bölgede görevlendirilmiştir. AFAD eşgüdümünde Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Aksaray, Nevşehir, Diyarbakır ve Kırıkkale valiliklerinden bölgeye 58 personel ile 13 su tankeri, 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 6 iş makinası, 1 tır, 1 kamyon, 1 öncü ve 1 4x4 araç sevk edilmiştir.
Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Kırmacılı köyünde yangına müdahale çalışmaları devam etmektedir.Karatepe köyü ve Çakıcılar, Sarıdüz, Talipler, Sağlamerler, Hasancık, Dikenli, Aslantaş, Cığcık, Alaybeyler mahallelerinden toplam 295 hane tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. Gerekli tedbirler alınmış olup şuan için barınma ihtiyacı bulunmamaktadır. Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edilmiş olup, yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan yurdu tahsis edilmiştir. Aslantaş Gençlik Kampı'nda bulunan 173 öğrenci, yangının yaklaşması nedeniyle tahliye edilerek Kadirli KYK Yurduna yerleştirilmiştir.
Adana Orman Yangını
28 Temmuz 2021 tarihinde Adana'da 21 alanda orman yangını meydana gelmiştir. Yangınlara 375 personel, 2 uçak, 6 helikopter, 76 arazöz, 9 itfaiye aracı, 9 iş makinası ve 1 ekskavatör ile müdahale edilmektedir. Söndürme çalışmaları Aladağ, Kozan ve Kadirli bölgelerinde sürdürülmektedir.Meydana gelen yangından 10 vatandaşımız etkilenmiş olup, 8 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'ndan 27 personel ile 8 ambulans ve 1 UMKE aracı bölgeye sevk edilmiştir.Adana AFAD İl Müdürlüğü'nden 18 personel ve 4 araç bölgede görevlendirilmiştir.Kozan ilçesinden Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı, Gökgöz, Kuytucak ve Velicanlı mahallelerinden 2.705, Aladağ ve Karaisalı ilçelerinden ise 617 olmak üzere toplam 3.322 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Kozan Kızlarsekisi mevkiinde mahsur kalan 2 vatandaşımız kurtarılmıştır.Türk Kızılay tarafından bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde 1.000 kişi/öğün kumanya dağıtımı planlanmıştır.
BUGÜN YETKİLİLER HANGİ AÇIKLAMALARI YAPTI?
İlk açıklamayı yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde 71 yangının 57'sinin kontrol altına alındığını açıkladı. Çok uzun zamandır karşılaşmayan büyük yangınlara aynı zamana rastladığını söyleyen Pakdemirli, "Bir miktar daha çalışmalarımız uzuyor. Şu anda aktif olan tüm yangınlarımızda iyiye doğru bir gidiş var. Kontrol altında demediğimiz sürece yangınlarla ilgili açıklama yapmaya devam ediyoruz. Bugün sabah itibariyle birkaç yangını kontrol altın almayı umut ediyorduk ama iyiye gitme var. Aktif yangınlardan Adana'da iyiye doğru gidiş var. Osmaniye öyle, Manavgat'ta Hocalar mahallesinde tüten odaklarımız var, bir de Gündoğmuş'ta sarp ve kayalık alanda bir yangın var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında diyemiyoruz. Mersin Aydıncık'ta iyiye doğru gidiş var, Silifke daha iyi durumda. Kayseri ve Muğla'da da iyiye doğru gidiş var" dedi.
"THK UÇAKLARI NEDEN KULLANILMIYOR" SORUSUNA YANIT
Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının yangınlarda neden kullanılmadığı sorusunu da yanıtlayan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:
"Devletin tüm kurumları, bakanları burada. Maalesef buna söyleyecek hiçbir şey bulamayanlar, bu konuyu istismar etmeye çalışıp, tecahülüarif yapıp, acaba uçaklar üzerinden biz bir şey söyleyebilir miyiz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum orman teşkilatı, dünyanın hem insan kaynağı hem teknoloji hem de gerekli donanım açısından dünyanın en donanımlı teşkilatlarından biridir. Eksik müdahale var mıdır, asla yoktur. Orman 1986 yılında toplanmış, biz uçakçı mı, helikopterci mi olmamız gerekiyor diye düşünmüş. Coğrafyaya göre uçak değil de helikopterin daha faydalı olacağı belirlenmiş. Ama zaman içinde THK uçakları da filoya katılmış. Bu ister istemez insanlarda bir alışkanlık haline gelmiş. THK ile bir problemiz yok, olamaz da. Bu uçaklar maalesef THK'nin elinde uçakla ilgili problem var. Uçabilecek kapasitede değil, uçsa bile performans verebilecek kapasitede değil. Maalesef biz burada diyoruz ki insansız hava uçak, helikopter son teknoloji jet amfibik uçak diyoruz hala antikacı dükkanı gibi 1960'dan kalan uçakları kullanım diye açıklama yapılıyor. Bu bizleri üzmekten başka bir şey değil. Bizim işimiz matematik, teşkilat bunu istemediği için 2-3 senedir bıraktık. 2 senedir yerine çok daha fazla su atan uçakları kullanmaya başladık. Ben isterim ki bu işlerden anlayan insan şunu demeli, 'Yahu sizin 27 helikopteriniz vardı, şimdi oldu 39, siz bu 3 uçağı devreden aldınız ama uçaklardan daha fazla su atan helikopterleriniz var noktaya atış yapabiliyorsunuz, bravo.' THK'nın elindeki uçak saatte 12 ton su atıyor, Beriev 200, 84 ton atıyor 7 misli, helikopterlimiz 36 ton atıyor, bizim önemli olan havada neyi uçurduğumuz değil yere ne kadar su attığımız önemli. Şu anda kullandığımız Rus uçakları ve helikopterler olsun bunların ötesinde kapasiteye sahip bir şey yok. Beriev 200 uçakların tedarikçisi de THK'dir. THK ile bir problemimiz yoktur. Uzay aracı kullanmak gerekirse onu kullanırız. Bizim de zaman zaman hatalarımız olabilir, teşkilatımız yoruluyor. Eksik yapabilir, iyi niyetle çok ciddi bu yangınların sönmesi için teşkilatımız çalışıyor."
42 MAHALLE ETKİLENDİ, 27'Sİ TAHLİYE EDİLDİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir taraftan yangın söndürme çalışması diğer taraftan vatandaşlara yapılacak yardımların çalışmasının yürütüldüğünü açıkladı. Koordinasyon toplantılarıyla Manavgat, Antalya ve Türkiye'de yangından zarar gören vatandaşlara neler yapılabileceğinin değerlendirildiğini anlatan Çavuşoğlu, Manavgat'a ilişkin şu bilgileri verdi:
"Yangında 42 mahallenin etkilendiği tespit ettik. 27 mahalle tahliye edildi, 15 mahalle de kısmen etkilendi. Valiliğimiz bünyesinde tüm bu mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza tüm ihtiyaçlarını ulaştırmak için bir koordinasyon merkezi oluşturduk. Her üç mahalleye de ayrı bir birim oluşturduk ki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları hemen karşılansın."
İLK ÖDEMELER YARIN BAŞLIYOR
Yangın söndürme çalışmaları kadar sonrasında atılacak adımların da önemli olduğu ve sahadaki tespitlerin sürdüğünü kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Hasar tespitinden sonra vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız, yaralarını saracağız. Antalya'da 3, Muğla'da 1 vatandaşımız vefat etti, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz, giden canlar geri gelmez, ağaçların yerine ağaçları dikeriz, vatandaşlarımızın da tüm ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Bu çalışmaları da başlattık, hasar tespiti yapılanlara da kısmi ödemeleri cumartesi günü yarından itibaren başlatıyoruz. Ziraat Bankası da bu amaçla açılmış olacak ve vatandaşlarımıza ilk ödemeleri yapmış olacağız" diye konuştu.
ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN 23,5 MİLYON TL
Bu amaçla kurumlardan da hemen ilk yardımların gelmeye başladığını açıklayan Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 8,5 milyon TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 5 milyon TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 5 milyon TL, AFAD'ın 5 milyon TL olmak üzere ilk etapta acil ihtiyaçlar için toplam 23,5 milyon TL para aktarıldığı dile getirdi.
18 BİN ABONEYE ELEKTRİK VERİLEMİYOR
Yangında sadece tarım alanları ve evlerin etkilemediğini, altyapının da zarar gördüğünü söyleyen Bakan Çavuşoğlu, şu an yaklaşık 18 bin civarındaki aboneye elektrik verilemediğini, bu rakamın çok fazla iken elektrik kurumuyla koordineli çalışma sonucu hızla elektik verilmesi çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
AYNİ YARDIMA İHTİYAÇ KALMADI
Antalya ve Türkiye'nin her tarafından fidan, ayni ve nakdi yardım göndermek isteyenlerden telefonlar aldıklarını da dile getiren Çavuşoğlu, "Şu anda AFAD bünyesinde oluşturduğumuz merkezde değişik kurumlar ve Antalyalı hemşehrilerimizin verdikleri destekler sayesinde iaşe olarak ayni ihtiyacımız yok. Nakdi yardım yapmak isteyenler oldu, bu amaçla valiliğimiz bir hesap açıyor ve duyurulacak. TOBB başkanımızda aradı 5 milyon TL bu hesaba para göndermek istediklerini söylediler. Duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz, tabi ki milletimiz cömerttir, elinden gelen desteği her zaman yapar. Antalyalı, Manavgatlı hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum, onlar da yangından etkilenen vatandaşlarımıza sahip çıkma ve ilgili yardımları ulaştırma konusunda çok duyarlılar. Ama şu anda ayni yardıma ihtiyaç kalmadı. Ama nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimizle temasa geçebilirler" dedi.
SEFERBERLİK RUHU
Yangınlar nedeniyle çok büyük bir travma olduğuna dikkati çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Mahallelerimize, köylerimize gittiğimizde vatandaşlarımız yangından ciddi anlamda etkilendi. Bizde devletin tüm kurumlarıyla bakanlarımız, milletvekillerimizle, belediyelerimizle sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde vatandaşlarımızın yarasını sarmak üzere tüm kurumlarımız bir seferberlik ruhu anlayışla mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz. Bir taraftan yangın söndürme işlemeleri devam ederken diğer taraftan da vatandaşlarımızın hasar, zarar, ziyanların tespitlerini yapıyoruz. İnşallah yangın söndürme işleminin bitmesine müteakip çok hızlı bir şekilde alanlara gireceğiz ve hasar tespit çalışmalarını süratli bir şekilde yürüteceğiz" diye konuştu.
2 BİN 300 YAPI ETKİLENDİ
Manavgat'ta ilk hasar tespit çalışmalarına göre doğu ve batı kısmında hasarlar gerçekleştiğini açıklayan Bakan Kurum, "Doğu'da Çeltikçi, Karacalar ve Demirciler'de 300 yapı tespit ettik. Tamamı değil, kısmen etkilenme sözkonusu. Batı kısmında Kalemler, Yeniköy, Sarılar ve Hatipler, Gültepe, Çakaldere mevkilerinde yaklaşık 2 bin yapı, toplamda 2 bin 300 yapının yangında etkilendiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede hasar tespit çalışmaları yürütülüyor ve şu ana kadar 252 bina incelendi. Ağır hasarlı, yıkık ve acilen yıkılacak toplamda 126 bağımsız bölüm tespit ettik ve tespitlerimiz hızlı bir şekilde devam edecek" dedi.
KONUTLARIN İNŞASI BİR AY İÇİNDE BAŞLATILACAK
Manavgat yöresel mimarisine uygun şekilde konutların inşasına en geç bir ay içinde başlatacaklarını belirten Murat Kurum, "Bir yıl içerisinde de etaplar halinde teslim edeceğiz. TOKİ Başkanlığımız süreci başlattı ve fiilen çalışmaları sahada yürütüyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın tüm barınma, yeme ihtilaçlarını karşılıyoruz ki bu sürece ilişkin taşınma, eşya yardımlarını veriyor olacağız. Yangında iki kamu binamız etkilendi. Biri Kalemler'de bir camimiz kısmi, Evrenseki'de bir okulumuz ağır hasarlı tespit edildi. Yine orman müdürlüğümüzün bir binası da hasarlı. Okullarımızın açılmasına müteakipte gerekli her türlü tedbiri Valiliğimiz koordinasyonunda alacağız ve öğrencilerimizi hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz" diye konuştu.
DİĞER YANGIN BÖLGELERİ
Mersin Aydıncık, Gülnar ve Silifke üç farklı noktada çıkan yangında 465 yapının etkilendiğinin tespiti yapıldığını da belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:
"Hasar tespitlerimiz devam ediyor. Aydıncık'ta 4 yapı ağır hasarlı durumda. Marmaris'te kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var, yapısal bir hasar yok. Osmaniye de başlayan yangın nedeniyle de 4 köyümüzü boşalttık ve merkeze bağlı Kırmacılar mevkiinde 30 yapı hasarlı. Aydın Kotan ve Aladağ'da da 6 köyde 1605 hanemizi tedbir amaçlı boşalttık ve hasar tespitlerini başlattık ve inşallah onların yaralarını sarmak için elbirliğiyle çalışıyoruz."